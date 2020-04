Επιστήμονες ανακάλυψαν εξωπλανήτη που μοιάζει με τη Γη

Επιστήμονες από ΗΠΑ και Ευρώπη ανακάλυψαν έναν εξωπλανήτη που μοιάζει πολύ με τη Γη από άποψη μεγέθους και θερμοκρασίας και πιθανώς να διαθέτει συνθήκες φιλικές για την ύπαρξη νερού και την ανάπτυξη ζωής

Η ομάδα, χρησιμοποιώντας αναλυμένα δεδομένα από το -εκτός λειτουργίας- πλέον διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA, ανακάλυψε τον εξωπλανήτη Kepler-1649c σε απόσταση 300 ετών φωτός από τη Γη.

Στις προηγούμενες έρευνες ο εξωπλανήτης είχε περάσει απαρατήρητος και οι επιστήμονες τον εντόπισαν όταν επανεξέτασαν τα δεδομένα. Από όλους τους εξωπλανήτες που εντόπισε το τηλεσκόπιο, αυτός μοιάζει περισσότερο με τη Γη από άποψη μεγέθους και θερμοκρασίας.

Αυτός ο νέος πλανήτης έχει διάμετρο είναι μόλις 1,06 φορές μεγαλύτερη της Γης και λαμβάνει από το μητρικό άστρο του περίπου το 75% της ακτινοβολίας που δέχεται η Γη από τον Ήλιο, που σημαίνει ότι οι δύο πλανήτες έχουν παρόμοιες θερμοκρασίες. Αντίθετα όμως από τη Γη, ο εξωπλανήτης αυτός βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα μικρό και αχνό άστρο ερυθρό νάνο, που έχει το ένα τέταρτο του μεγέθους του Ήλιου. Επειδή κινείται πολύ πιο κοντά στο άστρο του από ό,τι η Γη γύρω από τον Ήλιο, ο Kepler-1649c χρειάζεται 19,5 γήινες ημέρες για να διαγράψει μία πλήρη περιφορά. Επιπλέον, αυτός ο τύπος αστεριού είναι γνωστός για τις περιοδικές εκλάμψεις επικίνδυνης ακτινοβολίας που μπορεί να καταστρέψουν το περιβάλλον ενός πλανήτη.

«Αυτός ο γοητευτικός μακρινός κόσμος μας δίνει την ελπίδα ότι μία δεύτερη Γη βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα άστρα και περιμένει να την ανακαλύψουμε», δήλωσε ο Νο2 στην επιστημονική ιεραρχία της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA, Thomas Zurbuchen. «Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στις αποστολές θα συνεχίσουν να μας οδηγούν σε νέες εκπληκτικές ανακαλύψεις καθώς η βελτιώνεται η αναζήτηση υποσχόμενων πλανητών», συμπλήρωσε ο Zurbuchen.

Παραμένει άγνωστο αν ο Kepler-1649c έχει ατμόσφαιρα και τι είδους. Οι τρέχοντες υπολογισμοί του μεγέθους του έχουν σημαντικά περιθώρια σφάλματος, όπως και όλες οι τιμές στην αστρονομία κατά τη μελέτη αντικειμένων από τόσο μακριά. Αλλά με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, η ανακάλυψή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους επιστήμονες που αναζητούν κόσμους με δυνητικά κατοικήσιμες συνθήκες.

«Από όλους τους πλανήτες που έχουμε ανακαλύψει, αυτός είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός – όχι μόνο επειδή βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη και έχει παρόμοιο μέγεθος με τη Γη, αλλά λόγω του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτόν τον γειτονικό πλανήτη», δήλωσε ο Andrew Vanderburg, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και ο κύριος συγγραφέας της σχετικής δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal Letters.

Το ίδιο αστρικό σύστημα έχει έναν άλλο βραχώδη εξωπλανήτη, τον Kepler-1649b ο οποίος βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο άστρο και άρα είναι ακατάλληλος για ζωή, όπως και η Αφροδίτη που περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο. Τα ερυθρά άστρα είναι από τα πιο συνηθισμένα στον γαλαξία, έτσι δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλοι παρόμοιοι πλανήτες.

