Η Γη σταμάτησε να κουνιέται λόγω της καραντίνας που έχει μπει ο πλανήτης

Το lockdown λόγω κορονοϊού, που έχει τεθεί σε ισχύ σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει μειώσει τον θόρυβο του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει έρευνα από το Βασιλικό Παρατηρητήριο του Βελγίου, καταγράφεται μια μεγάλη μείωση του σεισμικού θορύβου -των κραδασμών, δηλαδή, στον φλοιό της Γης.

Και αυτό έχει να κάνει, φυσικά, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι μένουν σπίτι, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.

Στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, ο θόρυβος μειώθηκε κατά 33%.

Το ίδιο, δε, παρατηρείται και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι και το Λος Άντζελες, από δεδομένα που συλλέχθηκαν και από σεισμόμετρα της Βρετανικής Γεωλογικής Έρευνας του Λονδίνου και δείχνουν «πτώση των επιπέδων θορύβου, καθώς μειώνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα».

Τα σεισμόμετρα ανιχνεύουν σεισμικά κύματα, δονήσεις, δηλαδή, όπως προαναφέραμε, στον γήινο φλοιό και κατά τη μετακίνηση των ανθρώπων στους δρόμους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα επίπεδα θορύβου αυτή την περίοδο είναι παρόμοια με εκείνα των Χριστουγέννων, αλλά διαρκούν περισσότερο, όπως επισημαίνει ο γεωλόγος του Βασιλικού Παρατηρητηρίου του Βελγίου Tομά Λεκόκ.

«Τις ημέρες των Χριστουγέννων, όλοι χαλαρώνουν, είναι πιο ήσυχα», λέει και προσθέτει ότι το Βέλγιο, στο οποίο σπάνια καταγράφονται σεισμοί, είναι πιο εύκολο να ανιχνευτούν οι όποιες αλλαγές στους σεισμικούς θορύβους.

Update for Brussels (Station BE.UCCS): The background level remains low and stable (~-33%). We've added more time to the plot so last weeks are more in context. #StayHomeBelgium #StayAtHome #StayHome @CrisiscenterBE pic.twitter.com/bRSPeuxNcG