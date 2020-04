Μπιλ Γκέιτς: Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τον κορονοϊό

Απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών στο Reddit αναφορικά με τον κορονοϊό έδωσε ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.



«Στο πέρασμα των χρόνων είχα την ευκαιρία να μελετήσω ασθένειες όπως τη γρίπη, τον Έμπολα και τώρα τον COVID-19— συμπεριλαμβανομένου το πώς αρχίζουν οι επιδημίες, πώς μπορούν να αποτραπούν και ποια πρέπει να είναι η απόκριση σε αυτές.



Το Ίδρυμα Γκέιτς έχει διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, και 5 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την πολιτεία της Ουάσιγκτον.



Είμαι σήμερα μαζί- εξ αποστάσεως- με τον Δρ Trevor Mundel, επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλό μου, ο οποίος ηγείται των διεθνών δράσεων υγείας του Ιδρύματος Γκέιτς. Ρωτήστε μας ό,τι θέλετε για τον COVID-19 ειδικά ή γενικά για τις επιδημίες ή τις πανδημίες» έγραψε ο Γκέιτς, και το ίντερνετ πήρε φωτιά.



-Είμαι εκπαιδευτικός, τι μπορώ να κάνω για τους μαθητές μου, ειδικά όσου έχουν χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή την εποχή;



Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά τους επόμενους μήνες, απαντά ο Μπιλ Γκέιτς. Με εντυπωσιάζουν οι δημιουργικές προσεγγίσεις πολλών καθηγητών στην προσπάθεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (αν είστε εκπαιδευτικός και διαβάζετε αυτό, σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνετε. Αλλά ξέρω πως δεν μπορούν όλοι να διδάξουν εκ αποστάσεως. Υπάρχουν πολλές καλές online πηγές, όπως οι Khan Academy, CommonLit, Illustrative Mathematics, Zearn, και Scholastic. (…) Δυστυχώς, οι μαθητές χαμηλού εισοδήματος θα πληγούν από την κατάσταση περισσότερο από άλλους, οπότε πρέπει να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.



-Πώς αξιολογείτε την απόκριση της Κίνας στον κορονοϊό; Πώς τη βαθμολογείτε από το 1 έως το 10;



Μετά τις 23 Ιανουαρίου, όταν συνειδητοποίησαν πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα, προχώρησαν στην κοινωνική απομόνωση, που έκανε τεράστια διαφορά. Φυσικά η απομόνωση προκάλεσε πολλές δυσκολίες στους ανθρώπους αλλά κατάφεραν έτσι να σταματήσουν την αύξηση κρουσμάτων. Άλλες χώρες λαμβάνουν λίγο διαφορετικά μέτρα αλλά ένας συνδυασμός εξετάσεων και κοινωνικής απομόνωσης εμφανώς έχει αποτέλεσμα και είναι και το μόνο που έχουμε μέχρι να υπάρξει εμβόλιο.



-Μπορεί να περιοριστεί το διάστημα των 18 μηνών που αναφέρεται για την ανάπτυξη εμβολίου;



Είναι σε εξέλιξη έξι διαφορετικές προσπάθειες. Κάποιες χρησιμοποιούν μια νέα προσέγγιση, που δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Θα γίνουν πολλές παρασκευές και ξέρουμε πως κάποιες δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Θα χρειαστούμε κυριολεκτικά δισεκατομμύρια εμβόλια για να προστατευτεί ο κόσμος. Τα εμβόλια απαιτούν δοκιμές για να διασφαλιστεί πως είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα πρώτα θα γίνουν στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και άλλους εργαζόμενους σε κρίσιμες θέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει και πριν το 18μηνο αν όλα πάνε καλά αλλά δεν δίνονται υποσχέσεις όσο δεν είμαστε σίγουροι, τονίζει ο Μπιλ Γκέιτς.



-Όταν φτάνει η πανδημία στο τέλος της, όποτε κι αν είναι αυτό, ποιο θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα μας, ως παγκόσμια κοινότητα, για να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη πανδημία;



Είχα αναφερθεί σε αυτό στην ομιλία μου στο TED το 2015. Θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να εντείνουμε τη διάγνωση, τα φάρμακα και τα εμβόλια πολύ γρήγορα. Οι τεχνολογίες υπάρχουν εάν γίνουν και οι σωστές επενδύσεις. Οι χώρες μπορούν να συνεργαστούν σε αυτό. Δημιουργήσαμε το CEPI- Coalition for Epidemic Preparedness Innovation που έκανε δουλειά στον τομέα των εμβολίων αλλά χρειάζεται μεγαλύτερης κλίμακας χρηματοδότηση.



-Γιατί οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν ήταν προετοιμασμένες παρότι εσείς και άλλοι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει για τέτοιες καταστάσεις;



Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πόσο μεγάλη ήταν η πιθανότητα ενός νέου ιού. Ωστόσο ξέραμε πως θα συνέβαινε κάποια στιγμή είτε με τη γρίπη είτε με κάποιον άλλο ιό που πλήττει το αναπνευστικό. Δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου χρηματοδότηση. Προετοιμαζόμαστε για πιθανούς πολέμους και φωτιές και τώρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε με την ίδια σοβαρότητα και για επιδημίες. Τα καλά νέα είναι πως τα βιολογικά εργαλεία μας, που περιλαμβάνουν νέους τρόπους διάγνωσης, θεραπείας και εμβολίων καθιστούν πιθανό ένα δυναμικό σύστημα αντιμετώπισης επιδημιών φυσικής προέλευσης.



-Πώς βοηθά το Ίδρυμά σας στην τωρινή πανδημία; Δωρίζετε χρήματα, παράγετε προϊόντα για τους εργαζόμενους στην υγεία;



Το Ίδρυμά μας εργάζεται με όλες τις ομάδες που κάνουν διαγνώσεις, θεραπεία και εμβόλια για να διασφαλίσει πως έχουν προτεραιότητα οι σωστές προσπάθειες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως όλες οι χώρες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία. Δωρίσαμε 100 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο και θα κάνουμε κι άλλα. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε πως υπάρχει δυνατότητα για θεραπευτικά μέσα και εμβόλια. Έχουμε κι άλλες προσπάθειες, όπως τις ομάδες εκπαίδευσης που εργάζονται για να διασφαλίσουν πως οι online πόροι για τους μαθητές θα είναι όσο πιο βοηθητικοί μπορούν.



-Τι σας ανησυχεί περισσότερο σε αυτή την κρίση; Τι σας δίνει ελπίδα;



Υπάρχουν σε αυτή τη φάση πολλά κρούσματα σε πλούσιες χώρες. Με τις σωστές ενέργειες, που περιλαμβάνουν εξετάσεις και κοινωνική αποστασιοποίηση, μέσα σε 2-3 μήνες οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να έχουν αποφύγει υψηλά επίπεδα κρουσμάτων. Ανησυχώ για την οικονομική ζημία αλλά ακόμα χειρότερα θα είναι το πώς αυτό θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν μπορούν να τηρήσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση όπως οι πλούσιες και που έχουν πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας νοσοκομεία.



-Τι πιστεύετε για την προσέγγιση της Ολλανδίας στη μάχη κατά του κορονοϊού; Δεν προχωρούν σε lockdown αλλά επιλέγουν την ελεγχόμενη μετάδοση με στόχο την ανοσία της αγέλης.



Το μόνο μοντέλο που είναι γνωστό πως έχει αποτέλεσμα είναι η προσπάθεια της κοινωνικής αποστασιοποίησης, το "shut down". Αν δεν το κάνεις αυτό τότε η νόσος θα εξαπλωθεί σε υψηλό ποσοστό του πληθυσμού και τα νοσοκομεία της χώρας θα γεμίσουν κρούσματα. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί παρά τα προβλήματα που προκαλεί το shut down. Εάν μία χώρα δεν ελέγξει τα κρούσματα οι άλλες χώρες θα αποτρέψουν την είσοδο/έξοδο από και προς τη χώρα αυτή. Πιστεύω πως η Ολλανδία θα καταλήξει να κάνει ό,τι και οι άλλες χώρες, εκτιμά ο Γκέιτς (σ.σ η συζήτηση έγινε πριν από δέκα μέρες, στις 20 Μαρτίου).



-Έχετε κάποια εκτίμηση για το πόσο ποσοστό του πληθυσμού της Γης μπορεί να μολυνθεί;



Αυτό θα ποικίλει από χώρα σε χώρα. Η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ έδρασαν γρήγορα και θα έχουν λίγα κρούσματα. Ακόμα και η Κίνα θα παραμείνει σε χαμηλό ποσοστό του πληθυσμού της, μέχρι στιγμής. Η Ταϊλάνδη είναι άλλο ένα παράδειγμα. Δυστυχώς σε πιο φτωχές χώρες η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι πολύ πιο δύσκολη. Οι άνθρωποι ζουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο και πρέπει να εργαστούν για την τροφή τους, οπότε μπορεί να υπάρξουν χώρες όπου ο ιός θα εξαπλωθεί ευρέως.



-Δεδομένων των οικονομικών συνεπειών της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της καραντίνας, λόγω κορονοϊού, το Ίδρυμά σας θα ασχοληθεί με κάτι πέρα από τον τομέα της υγείας; Για παράδειγμα την αύξηση της χρηματοδότησης σε τράπεζες τροφίμων;



Το Ίδρυμα επικεντρώνεται στον τομέα της διάγνωσης, της θεραπείας και των εμβολίων. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για προσφορά σε οργανώσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως και οι τράπεζες τροφίμων, και είμαι σίγουρος πως ο κόσμος θα είναι πολύ γενναιόδωρος σε αυτό. Όταν ξέρουμε ποιος είναι θετικός θα μπορούμε να βρούμε τρόπο να τον υποστηρίξουμε ώστε να μείνει σπίτι και να έχει πρόσβαση στα τρόφιμα και τα φάρμακα που χρειάζεται.