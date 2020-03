Ποιο είναι το μέταλλο που «νικάει» τον κορονοϊό καλύτερα από το πλαστικό και το ανοξείδωτο ατσάλι

Ο εξαιρετικά μολυσματικός νέος κορονοϊός που έχει προκαλέσει παγκόσμια πανδημία μπορεί να παραμείνει ζωντανός και μολυσματικός σε σταγονίδια στον αέρα για ώρες και σε επιφάνειες για ημέρες, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Επιστήμονες του NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), που υπάγεται στα US National Institutes of Health, επιχείρησαν να προσομοιώσουν τον ιό που εναποτίθεται από ένα άτομο που έχει μολυνθεί σε επιφάνειες καθημερινής χρήσης, όπως πχ σε σπίτια ή νοσοκομεία, μέσω βήχα ή αγγίγματος αντικειμένων.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν μια συσκευή για τον ψεκασμό αεροζόλ στο πρότυπο των μικροσκοπικών σωματιδίων που δημιουργούνται κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα. Οι ερευνητές μετά διερεύνησαν για πόσο ο ιός παρέμενε μολυσματικός σε αυτές τις επιφάνειες, σύμφωνα με τη μελέτη που εμφανίστηκε online στο New England Journal of Medicine την Τρίτη- μία ημέρα κατά την οποία τα κρούσματα Covid-19 στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 5.200 και οι θάνατοι πλησίασαν τους 100.

Τα τεστ δείχνουν πως όταν ο ιός μεταφέρεται από τα σταγονίδια που απελευθερώνονται όταν κάποιος βήχει ή φτερνίζεται, παραμένει «ενεργός», ή ικανός να μολύνει άτομα, σε αεροζόλ για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Σε πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι ο «ενεργός» ιός μπορούσε να ανιχνεύεται μετά από τρεις ημέρες. Σε χαρτόνι ο ιός δεν ήταν βιώσιμος μετά από 24 ώρες. Στον χαλκό χρειαζόταν 4 ώρες για να καταστεί ανενεργός.

Από άποψης ημιζωής, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως χρειάζονται περίπου 66 λεπτά για τα μισά σωματίδια του ιού να απωλέσουν τις λειτουργίες τους εάν βρίσκονται σε σταγονίδιο αεροζόλ. Αυτό σημαίνει πως μετά από άλλη μία ώρα και έξι λεπτά τα 3/4 των σωματιδίων του ιού θα είναι πρακτικά ανενεργά, μα το 25% θα είναι ακόμα ενεργά.

Η ποσότητα του ενεργού ιού στο τέλος της τρίτης ώρας θα έχει μειωθεί στο 12,5%, σύμφωνα με την έρευνα, της οποίας ηγήθηκε η Νίλτσε βαν Ντορμάλεν στις εγκαταστάσεις του NIAID στη Μοντάνα, στα Rocky Mountain Laboratories.

Στο ανοξείδωτο ατσάλι χρειάζονται 5 ώρες και 38 λεπτά για να καταστούν ανενεργά τα μισά σωματίδια του ιού. Στο πλαστικό η ημιζωή είναι 6 ώρες και 49 λεπτά, ανέφεραν οι ερευνητές.

Στο χαρτόνι η ημιζωή ήταν περίπου 3,5 ώρες, μα οι επιστήμονες είπαν πως υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα σε αυτά τα αποτελέσματα, «οπότε συστήνουμε προσοχή» στην ερμηνεία αυτού του αριθμού.

Ο χαμηλότερος χρόνος επιβίωσης ήταν στον χαλκό, όπου ο μισός ιός γινόταν ανενεργός μέσα σε 46 λεπτά.

