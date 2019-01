Σας εκνευρίζουν τα ορθογραφικά λάθη των άλλων; Τι δείχνει αυτό

Κάθε φορά που βλέπετε ή ακούτε ένα γραμματικό ή ορθογραφικό λάθος, εκνευρίζεστε και σπεύδετε να διορθώσετε τον … εγκληματία που το έκανε;

Αν όντως σας ενοχλούν πολύ τα γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη των άλλων, τότε, σύμφωνα με την επιστήμη, είστε γενικότερα λίγο... δύσκολοι χαρακτήρες.

Τι έδειξε επιστημονική έρευνα

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διεξήγαγαν μελέτη με τίτλο «If You’re House Is Still Available, Send Me an Email» (σ.σ. το είδατε το λάθος;....) για να προσδιορίσουν το ποιοι είναι εκείνοι οι τύποι προσωπικότητας που είναι πιο «ευαίσθητοι» σε λάθη γραμματικής.

Οι επιστήμονες εξέτασαν τις περιπτώσεις 83 ατόμων τους οποίους έβαλαν να διαβάζουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με ορθογραφικά λάθη (όπως «teh» αντί για «the»), γραμματικά λάθη (όπως «your» αντί για «you 're»). Κάποια email δεν είχαν καθόλου λάθη. Μετά την ανάγνωση όλων των email, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν είχαν εντοπίσει τυχόν λάθη και, αν ναι, πόσο τους ενόχλησε αυτό.

Πριν από αυτό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους. Πρόκειται για έναν τρόπο που προσδιορίζει το επίπεδο της εξωστρέφειας ενός ατόμου, την προθυμία, την ευσυνειδησία, τυχόν νευρώσεις, αλλά και το πόσο «ανοιχτό» είναι ένα άτομο στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Τους ζητήθηκε επίσης να κρίνουν/βαθμολογήσουν τους συγγραφείς των email, με βάση γνωρίσματα του χαρακτήρα τους, όπως η νοημοσύνη και η φιλικότητα που έδειχναν μέσα από αυτά τα email.

Τα συμπεράσματα των επιστημόνων

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν μάλλον... αναμενόμενα. Τα άτομα με προσωπικότητες που θεωρούνται «λιγότερο ευχάριστες», φάνηκε να ενοχλούνται περισσότερο από τα γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη των άλλων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι με αυτόν τον τύπο προσωπικότητας είναι «λιγότερο ανεκτικοί σε ό,τι αποκλίνει από την κανονικότητα».

Βρήκαν επίσης ότι οι πιο «εξωστρεφείς» άνθρωποι είχαν περισσότερες πιθανότητες να αγνοήσουν τυχόν ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, ενώ οι εσωστρεφείς τείνουν να τα επισημαίνουν και να κρίνουν αρνητικά το συγγραφέα ή ομιλητή, που τα κάνει. Επίσης, εκείνοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα που ήταν πιο «ευσυνείδητοι», αλλά και λιγότερο «ανοιχτοί», επέδειξαν τη μεγαλύτερη ευαισθησία στα λάθη των άλλων.

Ωστόσο, το πόσο νευρωτικός είναι κάποιος δεν φάνηκε να έχει καμία επίδραση στον τρόπο που εντοπίζει και κρίνει τα γραμματικά λάθη των άλλων.

Μερικοί άνθρωποι έκριναν αυτήν την έρευνα ως λίγο «προσβλητική». Αλλά δεδομένου ότι το μέγεθος του δείγματος ήταν πολύ μικρό, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης... τοις μετρητοίς, αφού απαιτείται μεγαλύτερη και πιο ενδελεχής έρευνα επί μεγαλύτερου δείγματος, για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των ερευνητών του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν

news.health.com, iatropedia.gr