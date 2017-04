Σε αρχαία ανάγλυφα η πτώση κομήτη στη Γη πριν 13.000 χρόνια

Αρχαία σύμβολα που είχαν χαραχτεί σε τοίχο σε αρχαιολογικό χώρο στη σύγχρονη Τουρκία φέρονται να απεικονίζουν την ιστορία μιας συνάντησης του πλανήτη μας με έναν κομήτη, που προκάλεσε μια «μίνι» εποχή των παγετώνων πάνω από 13.000 χρόνια πριν, σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Τα στοιχεία από τα ανάγλυφα, που είχαν γίνει σε μια στήλη γνωστή ως «Πέτρα του Γύπα», υποδεικνύουν πως μια «βροχή» από θραύσματα κομήτη χτύπησε τη Γη γύρω στο 11000 πΧ. Μία αναπαράσταση ενός αποκεφαλισμένου άνδρα θεωρείται ότι συμβολίζει την καταστροφή και τη μεγάλη απώλεια ζωών- ενώ εκτιμάται πως η «μίνι» εποχή των παγετώνων που ακολούθησε, διάρκειας 1.000 ετών είχε αποτέλεσμα, πέρα από τους χιλιάδες νεκρούς ανθρώπους, να εξαφανιστούν και πολλά είδη μεγάλων ζώων.

Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο σημερινό Γκομπεκλί Τεπέ στη νότια Τουρκία, που πλέον θεωρείται πως ήταν αρχαίο αστεροσκοπείο. Ειδικό λογισμικό υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε για να γίνει αντιστοίχιση των αναγλύφων που αναπαριστούν ζώα (ερμηνεύονται ως αστρονομικά σύμβολα) με τις θέσεις των αστεριών, προσδιορίζοντας έτσι τη χρονολογία γύρω στο 10950 πΧ. Άλλα στοιχεία που υποδεικνύουν αυτό το γεγονός, από πυρήνα πάγου από τη Γροιλανδία, υποδεικνύουν παρεμφερές χρονικό πλαίσιο (για την ακρίβεια, το 10890 πΧ).

#Seshat Vulture Stone at Gobekli Tepe did record comet strike that changed climate c11,000 BCE. Ancient & advanced. https://t.co/GvbXAVlj0b pic.twitter.com/VQNN6w9gSa