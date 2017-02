Στη νέα ανακάλυψη της NASA αφιερωμένο το Doodle της Google

Τη NASA και τη σπουδαία ανακοίνωσή της για την ύπαρξη εξωπλανητών τιμά σήμερα η Googe με το doodle της ημέρας.

Οι επτά εξωπλανήτες βρίσκονται σε περιστροφή γύρω από ένα υπέρψυχρο άστρο-νάνο, το TRAPPIST-1, περίπου 40 έτη φωτός από το ηλιακό μας σύστημα, και αναλύσεις της μάζας τους δείχνουν ότι αποτελούνται από βράχο και όχι αέρια, όπως, για παράδειγμα, ο Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.

Συγκεκριμένα, ανακαλύφθηκαν επτά μικροί εξωπλανήτες, οι οποίοι έχουν μεγάλες ομοιότητες με τη Γη, γύρω από ένα σχετικά κοντινό και αχνό άστρο σε απόσταση περίπου 40 ετών φωτός, στον Αστερισμό του Υδροχόου.

Το εν λόγω σύστημα διαθέτει τόσο τον μεγαλύτερο αριθμό πλανητών με μέγεθος παρόμοιο της Γης που έχουν ποτέ βρεθεί, όσο και τον μεγαλύτερο αριθμό πλανητών που θα μπορούσαν να φιλοξενούν υγρό νερό και άρα ζωή. Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θεώρησε αρκετά σημαντικό το γεγονός για να το προβάλει, διοργανώνοντας σχετική συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή των επιστημόνων που έκαναν την ανακάλυψη.

Από τους επτά εξωπλανήτες (Trappist-1b, c, d, e, f, g και h), οι έξι βρίσκονται στη ζώνη που θα μπορούσε να φιλοξενεί ζωή, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από μηδέν έως 100 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ανάλογες των θερμοκρασιών της Γης και της Αφροδίτης.

