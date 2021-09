Animasyros 2021: Αυλαία για το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων - Τα Βραβεία

Το 14ο Animasyros-Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων έριξε αυλαία την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, σε μία πανηγυρική τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο Απόλλων και μεταδόθηκε διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της τελετής λήξης, που παρουσίασε η Διευθύντρια του Animasyros, Μαρία Ανεστοπούλου, απονεμήθηκαν και τα βραβεία του Animasyros 2021.

Το Animasyros πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση και με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που στηρίζουν το Φεστιβάλ από την πρώτη του κιόλας χρονιά, σε συνδιοργάνωση με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση τα είχε όλα: ένα πλούσιο πρόγραμμα με 180 ταινίες, την αφρόκρεμα του παγκόσμιου ανιμέισον, 7 διαγωνιστικά προγράμματα, παραδοσιακά το διεθνές πανόραμα, δύο μεγάλα αφιερώματα, ταινίες με οικολογικό και κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά και ταινίες ειδικά επιλεγμένες για παιδιά, πρωτότυπα εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, την καθιερωμένη Αγορά, τόπο συνάντησης της παγκόσμιας δημιουργίας, καλεσμένους από όλον τον κόσμο που επισκέφθηκαν πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το Animasyros, αλλά και αγαπημένους φίλους του Φεστιβάλ που κάθε Σεπτέμβριο, εδώ και 14 χρόνια, δίνουν ραντεβού στο νησί της Σύρου.

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του Animasyros είναι τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, που φέρνουν σε επαφή άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων με την τέχνη του animation. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πέντε εργαστήρια, που αντλούσαν τη θεματική τους από τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό του Φεστιβάλ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τέσσερις ταινίες-καρπό των εργαστηρίων, και να γνωρίσει τους συμμετέχοντες και τη συντονίστρια των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ιωάννα Γιακουμάτου.

Τα βραβεία

Το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος απονεμήθηκε ομόφωνα από την κριτική επιτροπή στην ταινία «Affairs Of The Art» της Joanna Quinn. «Ένα ταξίδι ζωής που έχουμε την τύχη να μοιραστούμε, μια εκπληκτική και χαρούμενη απεικόνιση ενός ελαττωματικού χαρακτήρα που υποφέρει για χρόνια, αλλά διαπιστώνει ότι δεν είναι ποτέ αργά για να κάνει μια νέα αρχή. Μια ταινία που μας δίνει ελπίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κριτική επιτροπή. Το βραβείο παρέλαβε η ίδια η Joanna Quinn. Ειδική μνεία στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Animasyros 2021 απέσπασε η ταινία «Tie» της Alexandra Ramires.

Το βραβείο του Ελληνικού Διαγωνιστικού Τμήματος, με τη συμμετοχή 14 ταινιών, που αθλοθετήθηκε με την πολύτιμη συνδρομή για έκτη χρονιά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, απέσπασε η ταινία «From the Balcony» των Ιωάννα Σουλτάνη και 'Αρη Καπλανίδη, καθώς σύμφωνα με την επιτροπή «απεικονίζει με πολύ δημιουργικό και δυναμικό τρόπο τη ζωή μιας γειτονιάς της εργατικής τάξης. Η ρεαλιστική και αναγνωρίσιμη πρωταγωνίστρια δεν αφήνει ποτέ τη θέση της, αλλά μπορεί να ιδωθεί από μπαλκόνια σε όλο τον κόσμο».

Ειδική μνεία δόθηκε στην ταινία «Per Aspera» του Nika Lominatze. Τα βραβεία απένειμαν ο Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Γιάννης Σακαρίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και οι σκηνοθέτες Ilze Burkovska Jacobsen από τη Λετονία και Bruno Caetano από την Πορτογαλία.

Η Αγορά φέτος εγκαινίασε μια σημαντική συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης Animation Studio Folimage. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε το Pitch Coaching Workshop, ένα τετραήμερο εργαστήριο προετοιμασίας, που προσέφερε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες των επιλεγμένων projects στα pitch, να προετοιμαστούν αποτελεσματικά, για να παρουσιάσουν το υπό εξέλιξη έργο τους στο κοινό και σε μια διεθνή επιτροπή από επαγγελματίες του ανιμέισον.

Ο νικητής του Pitching Forum Agora Animasyros είναι ο Nicolas Fattouh από το Λίβανο, με την ταινία «The little blue house at the beach», ο οποίος θα φιλοξενηθεί για έναν μήνα, στις αρχές του 2022, στο Studio Folimage, στη Valence της Γαλλίας, ώστε να δημιουργήσει την ταινία του με τις παρεχόμενες από το στούντιο εγκαταστάσεις.

Το Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών #ThisIsEU, το οποίο έχει θεσπιστεί τα τελευταία τρία χρόνια στο Animasyros, απονεμήθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην ταινία «La Prima Cosa» των Omar Al Abdul Razzak και Shira Ukrainitz. Η ταινία διακρίθηκε ανάμεσα σε οκτώ άλλες, κοινής θεματικής, για την προώθηση των ιδρυτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρώτο βραβείο του Φοιτητικού Διαγωνιστικού Τμήματος απονεμήθηκε στην ταινία «Have a nice dog» του Jalal Maghout. Ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία έλαβε η ταινία «Love, Dad» της Diana Cam Van Nguyen.

Στην κατηγορία Τηλεοπτικών και Κατά Παραγγελία Ταινιών, το πρώτο βραβείο κέρδισε η ταινία «Ilzuna Fair» του Sumito Sakakibara. Η ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία δόθηκε στην ταινία «Vanille» του Guillaume Lorin.

Το βραβείο του Διαγωνιστικού -για πρώτη φορά- Τμήματος Animapride, στο οποίο φέτος συμμετείχαν καλλιτέχνες από τη Βραζιλία και το Περού μέχρι το Ιράν, αναδεικνύοντας σημαντικές πτυχές του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, κέρδισε η ταινία «Anima», του Mahboobeh Mohammadzaki. Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, η ταινία «αποτυπώνει με μεγάλη ευαισθησία και δημιουργικότητα τη διαμάχη ενός ατόμου ανάμεσα στην εξωτερική του εμφάνιση και την πραγματική του φύση. Μια φύση που συνδέει και τελικά ξεπερνά έννοιες όπως η αρρενωπότητα και η θηλυκότητα και ταυτίζεται με την ελευθερία να βιώνουμε τον πραγματικό μας εαυτό». Το βραβείο απένειμε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Andrea Gilbert.

Ειδική μνεία απέσπασε η ταινία «Ιn Nature» της Marcel Barelli, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Βασίλης Θανόπουλος, αρχισυντάκτης του περιοδικού ANTIVIRUS και μέλος της κριτικής επιτροπής, στην ταινία «I bleed» από τη Βραζιλία, που με αφορμή τα 40 χρόνια από την εμφάνιση του HIV, μιλά για την καθημερινότητα και το στίγμα των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Το βραβείο K.ID.S, το οποίο έγινε φέτος διαγωνιστικό, απονεμήθηκε στην ταινία «Mum is pouring rain» του Hugo De Faucompret. Την καλύτερη ταινία, από τις 15 που συμμετείχαν, επέλεξαν τρεις μαθήτριες από τη Σύρο: η Βάσια Ζαφείρα, η Μαριάννα Φώσκολου και η Τερψιχόρη Βαρλά, οι οποίες πραγματοποίησαν και την απονομή του βραβείου. Επίσης, τιμητική αναφορά έγινε στο «Fly» του Carlos Gomez Mira Sagrado.

Φέτος απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, ένα βραβείο-έκπληξη, για την ψυχή του Φεστιβάλ, που δεν είναι άλλο από τους εθελοντές του. Το βραβείο της Καλύτερης Εθελόντριας απονεμήθηκε στην Αγγελική Παναγιώτου.