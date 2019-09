Τα Βραβεία του 12ου Animasyros

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros έριξε την αυλαία την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, σε μία λαμπερή τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων, παρουσία των πιστών φίλων του Φεστιβάλ, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων.

Τη βραδιά άνοιξε η ομάδα Κ.Δ.Α.Π - ΜΕ.Α Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με μια συναυλία με έργα του Erik Sattie και του Μίκη Θεοδωράκη, υπό την μουσική επιμέλεια της Στέλλας Γιαλόγλου και τη συμμετοχή των εκπαιδευτών Μόσχας Κοντορούση, Ελευθερίας Βιτάλη, Δημήτρη Μαραγκού και Καρμέλλας Βακονδίου.

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια της τελετής λήξης, η ραδιοφωνική παραγωγός Μαίρη Ρετσίνα, ανέβηκε στη σκηνή και καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, ενώ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Animasyros, Βασίλη Καραμητσάνη που της εξασφάλισε για φέτος «την καλύτερη θέση στο φεστιβάλ!».

Όπως η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων κρατούν ένα πολύ σημαντικό μέρος της ψυχής όλων μας γιατί επικοινωνούν με το εσωτερικό μας παιδί, το οποίο μην ξεχνάτε ότι ξέρει όλες τις απαντήσεις!».

Στη συνέχεια, αφού ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ, δηλαδή την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας) που φέτος έδωσε για πρώτη χρονιά την υποστήριξή του στο Animasyros, η Μαίρη Ρετσίνα προσκάλεσε στη σκηνή την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού της Σύρου Αλίκη Λεονταρίτη που μίλησε για «ένα από τα αρτιότερα και διεθνώς καταξιωμένα Φεστιβάλ της Τέχνης της Εμψύχωσης, ένα φεστιβάλ με ανησυχίες και ευαισθησίες που ήδη από το 2008 που ξεκίνησε έδειξε ότι θα είναι λαμπερό, ξεχωριστό και αποφασισμένο να πάει πολύ ψηλά».

Αμέσως μετά, το κοινό είχε την ευκαιρία να δει μέσα από ένα βίντεο τον καρπό των έξι εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στις πέντε μέρες του Φεστιβάλ αλλά και να γνωρίσει τους συμμετέχοντες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας και ΑμΕΑ) οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή και έλαβαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Τα Βραβεία του 12ου Animasyros

Το μεγάλο βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος απονεμήθηκε στην ταινία της Chintis Lundgren «Ο Τόμας κάτω από την κοιλάδα με τους άγριους λύκους» (Toomas beneath the valley of the wild wolves) (EE,HR,FR) «για την αυθεντική αντιμετώπιση της σεξουαλικής και κοινωνικής καταπίεσης», όπως δήλωσε για την ταινία η πρόεδρος της επιτροπής και γενική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό.

Η Ειδική Μνεία στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Animasyros 12 δόθηκε στην ταινία «Μασκότ» (Mascot) (KR) της Leeha Kim «μια μελαγχολική και συνταρακτική ιστορία για την κοινωνική πίεση και την μόνιμη αναζήτηση για την καταξίωση και την αγάπη που καθορίζει την σύγχρονη κοινωνία μας».

Το πρώτο βραβείο του Φοιτητικού Διαγωνιστικού Τμήματος απέσπασε η ταινία «Heatwave» (GR) του Φωκίωνα Ξένου «για τον τρόπο με τον οποίο σκιαγραφεί με επιτυχία την ελληνική κοινωνία, καθώς και την απλότητα και αποτελεσματικότητα της τεχνικής αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής και υλικών υπηρετεί την αφήγηση».

Ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία απονεμήθηκε στην ταινία «Η πολιτική της στρουθοκαμήλου» (The ostrich politic) (FR) του Mohamed Houhou «για τη διαύγεια και την ευρηματικότητα της διαχείρισης του πολιτικού του μηνύματος και για την άρτια τεχνική που υπηρετεί, χωρίς να επισκιάζει, τους στόχους της αφήγησης».

Στην κατηγορία Τηλεοπτικών και Κατά Παραγγελία Ταινιών (TV & Commissioned Films), το πρώτο βραβείο απέσπασε η ταινία «Η τέχνη της αλλαγής: κλιματική αλλαγή» (The art of change: climate change) (UK) των María Álvarez και Elisa Morais (Sois de Traca). Την ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία έλαβε το μουσικό βίντεο «Λυπημένη καρδιά» (Sad Heart) (UK) των Karni και Saul.

Πρώτη στις προτιμήσεις των θεατών ήρθε η πολωνο-ισπανική παραγωγή «'Αλλη μια μέρα Ζωής» (Another Day of Life) (PL, ES) των Raúl de la Fuente και Damian Nenow που απέσπασε το Βραβείο Κοινού του Διαγωνιστικού Τμήματος Μεγάλου Μήκους.

Φέτος οι δύο κριτικές επιτροπές του Φεστιβάλ, εκτός των καθιερωμένων βραβείων έδωσαν δύο ακόμα βραβεία: τo Βραβείο Ελληνόφωνης Ταινίας και το Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών-#ThisIsEU.

To Βραβείο Ελληνόφωνης Ταινίας, θεσμοθετημένο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο, απέσπασε η ταινία «Καλές προθέσεις» (Good intentions) (UK) της Anna Mantzaris «για την πρωτότυπη, γεμάτη ανατροπές, σεναριακή ιδέα, για τη δημιουργία ενός παράδοξου, εμβυθιστικού σύμπαντος, αλλά και παράλληλα τη σκιαγράφηση του ενοχικού χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας».

Το Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών- #ThisIsEU, που απονεμήθηκε φέτος για πρώτη φορά από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, δόθηκε στην ταινία «Ο πλαστικός γκοντζίλα της Βαλτικής» (The Plastic Godzilla of the Baltic Sea) (Fi) σε σκηνοθεσία των Ambulance (Reetta Neittaanmäki και Kaisa Penttilä), «για τις αισθητικές επιλογές και τη χρήση των υλικών, σε συνδυασμό με την παιγνιώδη προσέγγιση, η οποία προωθεί την αφήγηση». Την ανακοίνωση του βραβείου έκανε η εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 'Αννα Ευσταθίου, η οποία ανέφερε: «Οι συμμετοχές στο Animasyros ήταν εξαιρετικές και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη επιλογή γιατί μιλάει για ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο: τη ρύπανση από το πλαστικό».

Τέλος, η Ελευσίνα 2021- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το Animasyros διοργάνωσαν έναν Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ταινίας Εμψύχωσης με θέμα «Μετάβαση στην Ευφορία», με στόχο την χρήση της τέχνης της εμψύχωσης ως μέσου ερμηνείας του κυρίαρχου μηνύματος της Ελευσίνας 2021. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν 28 ταινίες από 5 χώρες της ΕΕ που διαγωνίστηκαν για 3 χρηματικά βραβεία. Το πρώτο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ) δόθηκε στην ταινία «Transition to Euphoria» της Έφης Παπά, το δεύτερο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ) στην ταινία «Other» του Μπάμπη Αλεξιάδη και το τρίτο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ) στην ταινία «Transition to Euphoria» των Αλέξανδρου Σιμόπουλου και Josef Kloos Την απονομή των Βραβείων έκανε η Μαρία Ανεστοπούλου, Διευθύντρια του Animasyros.