Γιορτή και αγορά animation στην Αθήνα πριν το Animasyros

Η πρώτη Athens Animation Agora (3Α), το απόλυτο τριήμερο δικτύωσης και καινοτομίας για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο του animation, καλλιτεχνικά ή εμπορικά, ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.



Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής & του Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγοράς Κινουμένων Σχεδίων powered by Onassis Culture, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, του Γαλλοελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Mazinnov, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).



Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια για επαγγελματίες και σπουδαστές, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν συναρπαστικές νέες ευκαιρίες για απασχόληση, συνεργασία, ελληνικές και ξένες συμπαραγωγές, χρηματοδότηση και ανταλλαγή ιδεών, πλαισιώνουν το τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου 2018, που ξεκίνησε με χαιρετισμούς, μεταξύ άλλων, του υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Λευτέρη Κρέτσου, του πρεσβευτή της Γαλλίας στην Ελλάδα Κριστόφ Σαντεπί, καθώς και του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων (ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ) και του Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, Βασίλη Καραμητσάνη.



«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτά που σχεδιάζουμε μπορούν και υλοποιούνται, αλλά και για έναν ακόμα λόγο: Πριν από δυο χρόνια το θέμα της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας ήταν κάτι γνωστό για τους ανθρώπους του κλάδου, αλλά δεν ήταν τόσο διαδεδομένο ούτε τόσο δεδομένη η ιδέα ότι μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική βιομηχανία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και την ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονός ότι πλέον, για παράδειγμα στο Φεστιβάλ της Δράμας θα έχουμε πολλές παρουσίες, και θεσμικές και λειτουργικές, και όλη η κοινότητα πλέον έχει αρχίσει να αποκτά φωνή, έρεισμα και εκτόπισμα σε όλους τους φορείς άσκησης πολιτικής», δήλωσε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο κ. Κρέτσος.



Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ελλάδα Κριστόφ Σαντεπί εξέφρασε σε άπταιστα ελληνικά την «ιδιαίτερη χαρά» του που συμμετέχει στο 1ο Athens Animation Agora στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. «Είναι μια πρεμιέρα. Πήγα να πω μια καινοτομία. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ωραία πρωτοβουλία της ομάδας του Animasyros. Εκτιμούμε πολύ την υψηλή ποιότητα αυτής της ομάδας, ήταν λοιπόν φυσικό να βρεθούμε στο πλευρό σας», τόνισε ο κ. Σαντεπί, χαιρετίζοντας «θερμά το σχέδιό σας να δημιουργήσετε εδώ στην Ελλάδα μια νέα αγορά σε αυτόν τον τομέα. Η υποστήριξη που σας προσφέρουμε αποτελεί επιπλέον απόδειξη των στενών δεσμών που ενώνουν τη Γαλλία με την Ελλάδα. Μέσα από την πρωτοβουλία σας, βλέπω όλη τη ζωντάνια μιας χώρας, της Ελλάδας, που τολμά και πάλι, μετά την οικονομική κρίση, να ατενίσει το μέλλον με το πνεύμα του κατακτητή. Ας μην αμφιβάλλουμε ότι θα είναι μια success story», είπε χαρακτηριστικά.



«Η ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου τύπου event, όπως η Athens Animation Agora, ήταν του Λευτέρη Κρέτσου όταν ακόμα ήταν Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας. Είναι ο πρώτος άνθρωπος της κυβέρνησης που πραγματικά αγκαλιάζει τον κλάδο κι αυτό δίνει φτερά στην κοινότητά μας και κυρίως δίνει προοπτική για το μέλλον», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καραμητσάνης, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια συνεργασία η οποία «έχει φέρει αποτελέσματα, με κυριότερο την παρουσία μας στο μεγαλύτερο γεγονός κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, που δεν είναι άλλο από το Φεστιβάλ του Annecy στη Γαλλία, αλλά και πλήθος άλλων δράσεων».



Δημιουργοί, παραγωγοί, εκπρόσωποι φορέων κύρους και επαγγελματίες από κορυφαία στούντιο κινουμένων σχεδίων από όλον τον κόσμο έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 1ης Αγοράς Κινουμένων Σχεδίων της Αθήνας, για να παρουσιάσουν ορθές πρακτικές πάνω σε θεματικές που καλύπτουν την καλλιτεχνική, την εκπαιδευτική και την εμπορική διάσταση του animation ως ανεξάρτητου τομέα της δημιουργικής οικονομίας και του οπτικοακουστικού πολιτισμού.

«Harvie and the Magic Museum» των Martin Kotík & Inna Evlannikova



Καθημερινά, η διοργάνωση ολοκληρώνεται με την προβολή επιλεγμένων ταινιών animation, μεταξύ των οποίων το υποψήφιο για Όσκαρ «Breadwinner» της Nora Twomey του στούντιο Cartoon Saloon σε παραγωγή της Angelina Jolie και παρουσία του Τεχνικού Διευθυντή Mark Mullery (22.09), καθώς και το «Harvie and the Magic Museum» των Martin Kotík & Inna Evlannikova (23.09). Στο πλαίσιο της 3Α θα παρουσιαστεί και το ειδικό αφιέρωμα Onasseas - The Salty Stories (24.09), σε συνεργασία με το Onassis Culture, η κύρια θεματική του οποίου διατρέχει τον ρόλο της θάλασσας σε σημαντικές στιγμές της ζωής του ανθρώπου μέσα από 11 ξεχωριστές ταινίες μικρού μήκους.



Αντί αποχαιρετισμού, το τριήμερο κορυφώνεται το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Σεπτεμβρίου, με το καθιερωμένο Animasyros pre-festival event, την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του Animasyros 11 Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων powered by Onassis Culture που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, στο νησί της Σύρου.

