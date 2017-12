Χριστούγεννα 2017 στην Αθήνα: Όλες οι εκδηλώσεις. Βίντεο

Η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της κι ετοίμασε αναρίθμητες επιλογές χριστουγεννιάτικης διασκέδασης για τους κατοίκους της που δε θα μπορέσουν να φύγουν, αλλά και για εκείνους που θα την επισκεφτούν τις ημέρες αυτές.



Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε όλη την πόλη φιλοδοξούν να κάνουν αυτά τα Χριστούγεννα ακόμα πιο λαμπερά, διασκεδαστικά και εορταστικά.



«Το Άστρο των Χριστουγέννων» στο Ευγενίδειο Ίδρυμα



Η ψηφιακή παράσταση επιστρέφει στο Ευγενίδειο έως τις 5 Ιανουαρίου. Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο αγαπημένος χριστουγεννιάτικος προορισμός μικρών και μεγάλων υποδέχεται και αυτές τις γιορτές το κοινό με οκτώ εντυπωσιακές ψηφιακές παραστάσεις και ταινίες θόλου! Οι παραστάσεις αυτές μεταφέρουν στο πνεύμα των εορτών και άλλοτε μας μιλούν για «το Άστρο των Χριστουγέννων», άλλοτε γεμίζουν με τις θαυμαστές εικόνες που μας χαρίζει το Βόρειο Σέλας κι άλλοτε μας ταξιδεύουν στο Σύμπαν που μας περιβάλλει.



Προτείνεται για ηλικίες άνω των 9 ετών.



Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Αυτή τη χρονιά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μεταμορφώθηκε σε έναν ξεχωριστό, χριστουγεννιάτικο προορισμό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν εορταστικές στιγμές, με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για όλους.



Συναυλίες, προβολές ταινιών, αναγνώσεις παραμυθιών, εργαστήρια, παγοδρόμιο και πολλές ακόμη καθημερινές εκδηλώσεις, από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις πρώτες μέρες του νέου έτους.



*Παγοδρόμιο πάνω στο Κανάλι με ελεύθερη είσοδο



*Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφηγείται το παραμύθι του Σιδερόγιαννου από 21/12 έως 4/1



*Μουσική από όλο τον κόσμο



*Διαχρονικές ταινίες στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος



*Πυροτεχνήματα, SNF RUN και πάρτι με τον DJ Gilles Peterson στην αλλαγή του χρόνου



*Αναμετάδοση της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης



Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ: https://www.snfcc.org/news-room/news/2017/12/december-at-snfcc/?lang=el



«Χριστούγεννα στο Αστεροσκοπείο »



Έως τις 6 Ιανουαρίου 2018 το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στεγασμένο σε ένα υπέροχα κομψό κτίριο του 19ου αιώνα ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό της Action Plus για μια ξεχωριστή γιορτινή ξενάγηση από τους αστρονόμους του, με παρατήρηση του ουρανού από το τηλεσκόπιο Δωρίδη, στον λόφο της Πνύκας και με θεματική ομιλία από την αστροφυσικό Φιόρη – Αναστασία Μεταλληνού με θέμα: «Ο αστέρας των Χριστουγέννων και η αστρονομική ερμηνεία του». Μοναδικά εκθέματα, ιστορίες για σπουδαίες προσωπικότητες της επιστήμης, το καταπληκτικό αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και ο περίφημος χάρτη της Σελήνης, σχεδιασμένος από τον Julius Shmid περιμένουν να ανακαλυφθούν. Η ξενάγηση γίνεται από την ομάδα της ActionPlus, ενώ το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ηλικίες άνω των 12 ετών.



Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://action-plus.gr/product/christougenna-sto-asteroskopio/



Το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του Αστεροσκοπείου Αθηνών για το μήνα Δεκέμβριο πέρα από τις καθιερωμένες δράσεις έχει ετοιμάσει ειδικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους.



«Αναζητώντας το Άστρο των Χριστουγέννων»



Επειδή οι γονείς απολαμβάνουν το παιχνίδι με τα παιδιά, στις 27 Δεκεμβρίου στις 11:00 το Αστεροσκοπείο έχει ετοιμάσει ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την επιστημονική ερμηνεία του Άστρου των Χριστουγέννων. Ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυρού στο οποίο μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια ή η παρέα σας! Ο Λόφος των Νυμφών μεταμορφώνεται σε μία περιοχή ερωταπαντήσεων που εσείς καλείστε να ξεκαθαρίσετε.



Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 11:00-13:00



«Χριστουγεννιάτικο Αστρονομικό Εργαστήριο»



Μία δράση για παιδιά προσχολικής ηλικίας 4-6 ετώ). Οι πλανήτες και τα αστέρια θα συντροφεύουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μας.



Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 16:00-17:30



Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.noa.gr/images/news/11_12_2015/Xmas_kids.pdf



«Χριστούγεννα 2017 στο Μουσείο Ακρόπολης»



Το Μουσείο Ακρόπολης υποδέχεται τους επισκέπτες του με εορταστικές δράσεις, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και πολλές εκπλήξεις από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν ν’ απολαύσουν παιδικά εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά γλυκίσματα, αλλά και ν’ ανακαλύψουν το φετινό γούρι του Μουσείου με την ευχή «Αγαθή Τύχη».



Μπορεί κανείς να ενημερωθεί σχετικά με το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη διεύθυνση: http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/eortastiko-programma-moyseioy-akropolis



«Ο Φλοίσβος στη χώρα του Καρυοθραύστη»



Έως τις 6 Ιανουαρίου ο μικρός μας ήρωας Φλοίσβος σκαρφαλώνει στη βιβλιοθήκη και ανοίγει το καινούριο του βιβλίο, για να συναντήσει φέτος τον Καρυοθραύστη και τη Νεράιδα των Ζαχαρωτών, σε ένα φανταστικό ταξίδι, που θα ζωντανέψει στη Μαρίνα Φλοίσβου.



Η Μαρίνα Φλοίσβου και «Ο Φλοίσβος στη χώρα του Καρυοθραύστη» δημιουργούν ένα παραμυθένιο σκηνικό σαν ένα πραγματικό?βιβλίο, οι σελίδες του οποίου ζωντανεύουν και φέτος τη χριστουγεννιάτικη διάθεση μικρών και μεγάλων!



Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτεχνικά εργαστήρια χριστουγεννιάτικων στολιδιών, φανταστικά παιχνίδια, εμπνευσμένες δραστηριότητες ζαχαροπλαστικής, θεατρικές παραστάσεις, μαγικά, μουσική, χορό και φυσικά φωτογραφίες με τον λατρεμένο όλων, τον Άγιο Βασίλη, με φόντο το υπέροχο φως ενός χειμωνιάτικου δειλινού.



Η Αθήνα στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και δυναμισμού για τις γιορτές με θέατρο, χορό, εκθέσεις και δράσεις για τα παιδιά, σε ένα πρόγραμμα που υπογράφουν ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων και η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων.



Πλατεία Συντάγματος, Στύλοι του Ολυμπίου Διός, Μοναστηράκι, πλατεία Κλαυθμώνος, πλατεία Ομονοίας, Αθηναϊκή Τριλογία (Προπύλαια) και Θησείο βρίσκονται στο επίκεντρο αλλά και κάθε γειτονιά γίνεται κυψέλη πολιτισμού με 49 εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, καθώς και δράσεις για παιδιά, σε κλειστούς χώρους και πλατείες σε κάθε γειτονιά.



Στην Πλατεία Συντάγματος, κάτω από το φωτεινό δέντρο έως τις 30 Δεκεμβρίου, ορχήστρες καθώς και ένα εντυπωσιακό Glasshouse – ένας γυάλινος ραδιοθάλαμος απ’ όπου διακεκριμένοι DJs, δίνουν από την κεντρική σκηνή τον παλμό και τον τόνο των γεμάτων ζωντάνια Χριστουγέννων, καλώντας μας να γίνουμε όλοι μέρος της μεγάλης αυτής γιορτής και να ανακαλύψουμε τη χαρά της συμμετοχής και της φιλικής συνύπαρξης.



Η φαντασία κάνει στάση στην πλατεία Κλαυθμώνος, που θα αποθεωθεί από τους μικρούς μας φίλους, ενώ το όνειρο στην πλατεία Μοναστηρακίου που θα πλαισιωθεί με φωτεινές φιγούρες. Το φως και τη γνώση θα συναντήσουμε στους Στύλους του Ολυμπίου Διός και την Αθηναϊκή Τριλογία αντίστοιχα.



Η πλατεία Κλαυθμώνος αποτελεί το κεντρικό σημείο των παιδικών εκδηλώσεων από 19 έως 31 Δεκεμβρίου. Εκτός από την πλατεία Κλαυθμώνος, καλλιτεχνικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια, τους περιμένουν και στα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες, τα Πολιτιστικά Κέντρα, το Κέντρο Πηλού του δήμου Αθηναίων, καθώς και σε επιλεγμένους πολιτιστικούς χώρους.



Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης έως την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου βάζει τα γιορτινά της με μουσική, δώρα, παιχνίδια, μαγειρέματα, εργαστήρια και περιμένει μικρούς και μεγάλους στην πιο εορταστική Κυψέλη.



Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Αθήνα θα υποδεχτεί το 2018 στο Θησείο με ένα πολυθέαμα – έκπληξη, σχεδιασμένο και σκηνοθετημένο για να ολοκληρώσει την αφήγηση του χριστουγεννιάτικου παραμυθιού με την υπογραφή των Γιάννη Κακλέα, Μανόλη Παντελιδάκη και Φρόσως Λύτρα, καλεσμένους εκλεκτούς καλλιτέχνες και παρουσιαστή το Χρήστο Φερεντίνο.



Το σύνθημα υποδοχής του νέου έτους, με φόντο τον Παρθενώνα, δίνει ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, με τη Μαρίζα Ρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη να ντύνουν με τις φωνές τους τα πρώτα λεπτά του 2018. Οι δύο καλλιτέχνες διευκρίνησαν οτι τις αμοιβές τους θα τις διαθέσουν σε ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης.



Νωρίτερα οι Batuca, οι Batala και οι Artventure δίνουν με κρουστά και πνευστά το ρυθμό της βραδιάς, οι Circus Dayz φέρνουν τη μαγεία και η Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων με υπέροχες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μας προετοιμάζει να υποδεχτούμε στις 22.00 τη μοναδική Ευανθία Ρεμπούτσικα σε μία εμφάνιση με πολλές εκπλήξεις. Τα Μουσικά Σύνολα δήμου Αθηναίων, η Συμφωνική Ορχήστρα, η Big Band, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, η Φιλαρμονική Ορχήστρα και η Χορωδία, αποτελούν και φέτος μία δυναμική παρουσία στις γιορτές και συμπράττουν με καταξιωμένους καλλιτέχνες.



Διαβάστε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων: https://www.opanda.gr/images/xmas_2017-2018_program.pdf



Χριστούγεννα στο Εθνικό Θέατρο



Φέτος, τις ημέρες των εορτών, οι ήρωες των παιδικών παραστάσεων του Μικρού Εθνικού, η «Μόμο», η παρέα της, αλλά και «Τα παιδιά του Γαλάζιου Πλανήτη», το σκάνε από τη σκηνή, κρύβονται σε κάθε γωνιά του ιστορικού κτιρίου Τσίλλερ και ετοιμάζουν μοναδικές εκπλήξεις για τους μικρούς τους φίλους. Το Εθνικό Θέατρο γεμίζει από παιδιά και γιορτάζει τη μαγεία των Χριστουγέννων με τους μικρούς του φίλους.



Θα βοηθήσεις τη Μόμο να βρει το κλεμμένο αστέρι των Χριστουγέννων; Μπορείς να κάνεις το θλιμμένο βιολί να χαμογελάσει; Μήπως εσύ έχεις τη λύση για τους γρίφους του Μαστροώρα; Και, τέλοσπάντων, τι δουλειά έχει μια χελώνα να κάνει face painting, μια πέτρα να πραγματοποιεί ευχές και τρεις Γκρίζοι Κύριοι να στολίζουν μια χριστουγεννιάτικη πουτίγκα; Θέλεις να ακολουθήσεις τον Τζίτζη σε μια απο τις τρελοξεναγήσεις του στο ιστορικό κτίριο Τσίλλερ; Ακούγεται ότι κυκλοφορούν σοφοί, βασιλιάδες αλλά και…καλλικάντζαροι στους διαδρόμους του!



Το Εθνικό Θέατρο γεμίζει από παιδιά και γιορτάζει την μαγεία των Χριστουγέννων με τους μικρούς του φίλους!



Και μην φύγετε στο τέλος της παράστασης! Αμέσως μετά το χειροκρότημα ξεκινά το «Χριστουγεννιάτικο σκασιαρχείο». Η Μόμο, οι φίλοι της, αλλά και τα παιδιά του Γαλάζιου Πλανήτη, το ‘σκάνε απ’ τη σκηνή και περιμένουν τους μικρούς θεατές σε διάφορες γωνιές, για face painting, γρίφους, τρελοχτενίσματα, μουσικές, τρελοξεναγήσεις και πολλές ακόμα εκπλήξεις.



Αναλυτικά το πρόγραμμα: https://www.n-t.gr/el/youngstage/news/?nid=32584



Χριστούγεννα στο Μέγαρο 2017



Το Μέγαρο Μουσικής σας περιμένει με μία σειρά εκδηλώσεων για να σας βάλει για τα καλά στο πνεύμα των γιορτών.



«Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στο φεγγάρι», Θίασος Ηλία Καρελλά



Τα φετινά Χριστούγεννα ο Καραγκιόζης και η παρέα του ζουν μια τρελή περιπέτεια στο Διάστημα!



Ο Μεγάλος Βεζίρης επιθυμεί να περάσει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του στο φεγγάρι. Μια ομάδα αστροναυτών με αρχηγό τον Καραγκιόζη, προσπαθώντας να προετοιμάσει το έδαφος και να βεβαιωθεί πως όλα είναι ασφαλή, έρχονται αντιμέτωποι με αλλόκοτα εξωγήινα πλάσματα?



«Ο Καρυοθραύστης του Γιούρι Γκριγκορόβιτς»



Μια χορευτική υπερπαραγωγή του θρύλου των Μπολσόι Γιούρι Γκριγκορόβιτς με το Grigorovich Ballet Theatre of Russia, με εντυπωσιακά εφέ και με την συμμετοχή πρώτων σολίστ των Μπολσόι.



«Γιάννης Μαρκόπουλος: Τα κάλαντα»



Ο μεγάλος έλληνας συνθέτης μεταγράφει τα κάλαντα και άλλα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια από διάφορα σημεία της Ελλάδας, για τα εγγόνια του και για τα παιδιά όλου του κόσμου, με επίσημη προσκεκλημένη την Ξένια Καλογεροπούλου στην ανάγνωση παραμυθιών. Δύο συναυλίες με γιορτινό χαρακτήρα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, με τη συμμετοχή παιδικής χορωδίας και μικρού μουσικού συνόλου.



«Ουρανία Γκάσιου: Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου»



Στις 26 Δεκεμβρίου, στις 20:30 6.000 αυλοί ηχούν χαρμόσυνα στο Μέγαρο. Το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο στην Ελλάδα, στα δεξιοτεχνικά χέρια της Ουρανίας Γκάσιου. Έργα των Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, Johann Pachelbel, Johannes Brahms, Olivier Messiaen, Pierre Cochereau, David Willcocks, Sigfrid Karg-Elert, Joseph Bonnet, Richard Purvis.



«Τα παραμύθια του Χ. Κ. Άντερσεν»



Ο Γιώργος Νανούρης διασκευάζει και σκηνοθετεί επτά από τα πιο δημοφιλή παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ένα ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών από τους Μουσικούς της Καμεράτας υπό τον Παναγιώτη Βλάχο, που ζωντανεύουν στη σκηνή η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Νίκος Κουρής, η Λένα Παπαληγούρα και ο Γιώργος Νανούρης.



«Μάριος Φραγκούλης: In the mοοd»



Στις 27 και 28 Δεκεμβρίου στις 20:30 αγαπημένα τραγούδια από γνωστά μιούζικαλ, οπερέτες και χριστουγεννιάτικες μελωδίες ερμηνεύουν ο Μάριος Φραγκούλης, η Βασιλική Καραγιάννη και η Μυρσίνη Μαργαρίτη υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη.



«Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών



Στις 30 Δεκεμβρίου στις 20:30 άριες και ορχηστρικά αποσπάσματα των Μότσαρτ, Ροσσίνι, Όφφενμπαχ, Μπερνστάιν από την Νίνα Κουφοχρήστου, την Αρτέμιδα Μπόγρη και τον Βασίλη Καβάγια υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού.



