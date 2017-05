Kλεμμένη Ρωμαϊκή σαρκοφάγος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 29 χρόνια

Μια σαρκοφάγος, που είχε κλαπεί το 1988 από τη Βόρειο Ελλάδα επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια. Η παράδοση έγινε χτες σε επίσημη τελετή από τον Γενικό Εισαγγελέα του Μανχάτταν, Cyrus Vance Jr.

προς τον Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνο Κούτρα.



Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα ο βοηθός εισαγγελέα Μάθιου Μπογδάνος εξήγησε πως η συνολική αξία του αρχαίου ευρήματος εκτιμάται στις 500.000 δολάρια. Η αρχική τιμή πώλησης στους πρώτους αγοραστές έφτανε στις 95.000. Κανείς δεν γνωρίζει πως ακριβώς κατέληξε το εύρημα στη Νέα Υόρκη - το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως το εύρημα είχε πρώτα αλλάξει χέρια στην Ευρώπη και πως ο πιο πρόσφατος του «ιδιοκτήτης» συνεργάστηκε με τις αρχές προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο ιδιοκτήτης που φέρεται να είναι Αμερικάνικη γκαλερί δεν πρόκειται να διωχθεί ποινικά.



«Για την υπόθεση αυτή είχε γίνει μια σύλληψη, εάν θυμάμαι καλά, στις αρχές της δεκαετίας του '90, στην Ιταλία. Στην δική μας έρευνα, δεν προκύπτει η ανάγκη να πράξουμε κάτι ανάλογο, ούτε θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση για αυτόν τον σκοπό», είπε ο κ. Μπογδάνος.

