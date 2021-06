Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Βιταμίνη C και το δέρμα σας

Η βιταμίνη C, η βιταμίνη superfood όπως την αποκαλούν και οι ειδικοί στο χώρο της ομορφιάς, εμφανίζεται όλο και περισσότερο στις κρέμες, τους ορούς και τις λοσιόν περιποίησης του δέρματος. Και ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι όταν υποφέρουμε από κρυολόγημα ένας φυσικός χυμός πορτοκάλι σίγουρα θα μας τονώσει, πόσες γνωρίζεται ότι η Βιταμίνη C κάνει πολύ καλό και όταν εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα;

Τι είναι στην ουσία η Βιταμίνη C και γιατί την χρειαζόμαστε

Η βιταμίνη C, λοιπόν, είναι μια υδατοδιαλυτή δραστική ουσία που βρίσκεται φυσικά στα τρόφιμα. Αν και είναι πιο γνωστό ότι συναντάται σε εσπεριδοειδή όπως τα πορτοκάλια, βρίσκεται ακόμη και σε τρόφιμα όπως οι πατάτες!

Το σώμα χρειάζεται βιταμίνη C για να βοηθήσει ορισμένες από τις φυσικές του διαδικασίες και λειτουργίες, αλλά δεν μπορεί να την παράγει φυσικά, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να την παίρνουμε από εξωτερικές πηγές. Συνήθως, λοιπόν, την παίρνουμε από τη διατροφή μας, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν επίσης οφέλη και την τοπική εφαρμογή της, αναφέρει το googhousekeeping.com.

Ποια τα οφέλη της Βιταμίνης C για το δέρμα

Ως αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τη φωτογήρανση. Είναι γνωστό ότι οι ακτίνες UV και η ρύπανση μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη από έλλειψη ελαστίνης και κολλαγόνου, προκαλώντας ρυτίδες και χαλασμένο δέρμα. Η βιταμίνη C δρα σταματώντας την αλυσίδα ζημιών και εξουδετερώνοντας την απειλή.

Επίσης, μπορεί να βοηθήσει με το ξηρό δέρμα ενισχύοντας την «κόλλα» που συγκρατεί τα κύτταρα του δέρματος μαζί, καθώς και την παραγωγή νέων κυττάρων. Αυτό σημαίνει ότι το φράγμα του δέρματος είναι ενισχυμένο, αφήνοντας το δέρμα πιο λείο και ενυδατωμένο.

Μπορεί να βοηθήσει στη λάμψη του δέρματος μέσα από τον έλεγχο της διαδικασίας σχηματισμού μελανίνης, αποτρέποντας την υπερπαραγωγή της και αφήνοντας το δέρμα ορατά φωτεινότερο, ενώ μπορεί να μειώσει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.

Τέλος, μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση πληγών και ουλών καθώς το κολλαγόνο αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά του ιστού ουλής.

Ποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει τη βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για όσους έχουν ουλές, υπερχρωματισμό ή ανώμαλο τόνο δέρματος.

Πώς και πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιταμίνη C

Η βιταμίνη C μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο το πρωί όσο και το βράδυ. Ιδανικά, συμπεριλάβετέ την στη βραδινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

