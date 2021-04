Πώς να εφαρμόσετε σωστά τους ορούς βιταμίνης C στο πρόσωπό σας

Μια από τις τάσεις στο χώρο της ομορφιάς τον τελευταίο καιρό που κερδίζει όλο και περισσότερο το γυναικείο κοινό είναι και οι οροί βιταμίνης C. Η εφαρμογή τους φωτίζουν το δέρμα και το προστατεύουν από εξωτερικές βλάβες, καθώς η βιταμίνη C αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και αντιφλεγμονώδες συστατικό, που υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου και προστατεύει από την υπεριώδη βλάβη. Ποιο, όμως, είναι το πιο κοινά αποδεκτό ποσοστό βιταμίνης C που μπορούμε να εφαρμόζουμε στο πρόσωπό μας;

Οι ειδικοί προτείνουν οτιδήποτε από το 10% και μετά, αν και μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο του κάθε δέρματος. Ενώ το ευαίσθητο δέρμα συνήθως απαιτεί φόρμουλα 5%, ο μέσος τύπος δέρματος θα χρειαζόταν έως και 15% και 20% το πιο λιπαρό δέρμα. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε υψηλότερο ποσοστό καθώς δεν υπάρχουν πρόσθετα οφέλη από αυτό.

Πάντα σιγουρευτείτε ότι δεν εκθέτετε στο φως το μπουκαλάκι που περιέχει τη βιταμίνη C, καθώς μπορεί να την οξειδώσει, γι’ αυτό και καλό είναι να επιλέξετε ένα αδιαφανές μπουκάλι. Επίσης, αναζητήστε τη βιταμίνη C που έχει τη μορφή L-ασκορβικού οξέος καθώς είναι η πιο δραστική.

Μην εκπλαγείτε αν έχετε μια αίσθηση τσιμπήματος μετά την εφαρμογή της. Αυτό συμβαίνει όταν το δέρμα προσαρμόζεται στο pH του προϊόντος και σε λίγα λεπτά θα σταματήσει. Εάν διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά ή παρατηρήσετε ερυθρότητα ή φαγούρα, πιθανώς το προϊόν είναι πολύ υψηλό για το δέρμα σας.

Για επιπλέον αντιρυτιδικά αποτελέσματα, επιλέξτε έναν ορό βιταμίνης C που περιέχει μέσα αντιοξειδωτικό φερουλικό οξύ -θα μειώσει τις λεπτές γραμμές στο πρόσωπό σας- καθώς και βιταμίνη Ε -θα ενισχύσει τη λειτουργία φραγμού του δέρματός σας.

