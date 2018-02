Εξι + 1 βήματα για να εφαρμόσεις τα προϊόντα μακιγιάζ με τη σωστή σειρά

Σε έπεισε η κολλητή σου και κάνατε έφοδο στα μαγαζιά καλλυντικών και τώρα έχεις βρεθεί με ένα σωρό πράγματα που δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Been there, done that φίλη. Θα δεις ότι σιγά σιγά όλα θα γίνουν συνήθεια και θα τα κάνεις τελείως μηχανικά, όπως την αλλαγή ταχυτήτων στο αυτοκίνητο. Μέχρι τότε όμως, ορίστε 7 απλά βήματα για να χρησιμοποιήσεις με τη σωστή σειρά τα ωραία σου καλλυντικά και να μην κοιτάζεσαι με τρόμο στον καθρέφτη.



1. Primer/ενυδατική



Πριν βάλεις οποιοδήποτε προϊόν μακιγιάζ στο πρόσωπό σου, εφαρμόζεις το primer ή την ενυδατική σου. Αυτό προστατεύει το δέρμα σου και βοηθάει το μακιγιάζ σου να δείχνει καλύτερο και να κρατήσει περισσότερο.



2. Foundation/ makeup



Έχοντας αφήσει το primer μερικά λεπτά για να απορροφηθεί, απλώνεις το makeup σου. Είναι το προϊόν που θα αποτελέσει τη βάση για το μακιγιάζ σου. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, ήρεμα και σταθερά άπλωσε πολύ καλά το makeup στο πρόσωπό σου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που θες να καλύψεις ατέλειες.



3. Concealer/ διορθωτικό



Αν έχεις σπυράκια, μαύρα στίγματα ή κύκλους κάτω από τα μάτια, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τα καλύψεις. Εφάρμοσε το concealer στα δύσκολα σημεία και άπλωσέ το με απαλές κινήσεις μέχρι να σταματήσει να ξεχωρίζει σαν χρώμα από το makeup και απλά να σε φωτίζει σε εκείνα τα σημεία. Μπορείς να το κάνεις με το χέρι ή με ένα σφουγγαράκι concealer.



4. Ρουζ



Αν σκοπεύεις να ακολουθήσεις κάποια τεχνική contouring, drapping ή strobbing είσαι στο σωστό βήμα. Εναλλακτικά βάλε μόνο ρουζ στα μάγουλά σου χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο πινέλο ώστε να απλώσεις σωστά το χρώμα.



5. Σκιές ματιών/ μάσκαρα/ eyeliner



Τώρα που το πρόσωπό σου είναι μακιγιαρισμένο και έχει ένα ομοιόμορφο χρώμα και σωστές σκιές, είναι η στιγμή να παίξεις με τα μάτια σου. Μπορείς να τα βάψεις όσο έντονα ή απαλά θέλεις, απλά να θυμάσαι ότι η σωστή σειρά είναι σκιά ματιών-μολύβι ματιών/eyeliner/ μάσκαρα. Δημιούργησε!



6. Πούδρα



Η πούδρα χρησιμεύει για να σταθεροποιήσεις το μακιγιάζ σου, να απομακρύνεις τυχόν υπολείμματα από τη σκιά ματιών και να δώσεις ένα ματ φινίρισμα στο πρόσωπό σου. Χρησιμοποίησε ένα μεγάλο πινέλο κι αν νιώσεις ότι θέλεις να το ανανεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάντο.



7. Κραγιόν/ λιπγκλος



Τελευταίο βήμα για ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ είναι η εφαρμογή κραγιόν ή λιπγκλος. Εφαρμόζεις πρώτα το περίγραμμα χειλιών (το οποίο είναι πάντα στην ίδια απόχρωση με το κραγιόν) και έπειτα το χρώμα. Αυτό το βήμα μπορείς να το κάνεις και νωρίτερα αλλά θα δεις ότι στην πραγματικότητα δεν βολεύει και για αυτό το αφήνουμε τελευταίο. Και με αυτό, είσαι έτοιμη!