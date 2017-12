Pamela Anderson: Kάντε περισσότερο σeξ, μπορεί έτσι να σώσετε τον κόσμο

Κάθε εποχή έχει τα σύμβολα της. Στα μεταπολεμικά 50s οι γοφοί του Έλβις Πρίσλεϊ έστελναν ρίγη στα κορίτσια, στα 80s η Μάργκαρετ Θάτσερ προκαλούσε ανατριχίλες στην εργατική τάξη της Βρετανίας και στα 90s το μαγιό της Πάμελα Άντερσον καθιερώθηκε ως ένα βρεγμένο σύμβολο του απροκάλυπτου sex appeal μιας σύγχρονης pin up.



Η χυμώδης Πάμελα Άντερσον δεν σταματάει να επαναπροσδιορίζει τον ευατό της και το ρόλο της ως άλλη θεά του έρωτα για τις εποχές της εικόνας και τώρα η ακτιβίστρια και ερωτευμένη για πάντα με τον Τζούλιαν Ασάνζ Άντερσον επιστρέφει ως σχεδιάστρια μόδας για σειρά lingerie.



Από το Baywatch σε άπειρα εξώφυλλα του Playboy (έχει το ρεκόρ των περισσότερων εμφανίσεων στο αντρικό περιοδικό με 14 φωτογραφήσεις) η Άντερσον συνεργάζεται με την εταιρία που εμπορεύεται τον ερωτισμό Coco De Mer για μια νέα σειρά εσωρούχων. Σε συνέντευξη της στο HighSnobiety η Άντερσον μίλησε για τη νέα επιχειρηματική της κίνηση, για την καμπάνια της υπέρ του ερωτισμού και για τον Ντόναλντ Τραμπ.



"Πιστεύω ότι η σεξουαλική επανάσταση μας χάρισε πολλά υπέροχα πράγματα αλλά μας κληροδότησε πολύ κακό σεξ" λέει αναφερόμενη στο μανιφέστο της, το βιβλίο που υπογράφει με τίτλο "Lust for Love and The Lost Art of Intimacy".



"Μας κληροδότησε πολλές κενές, άδειες σχέσεις. Το έχω συζητήσει με πολύ κόσμο που έζησαν εκείνες τις εποχές της αλλαγής και είναι σχεδόν όλοι τους μόνοι στη ζωή. Σε αυτό το βιβλίο μιλάω για την ανάγκη να καλλιεργήσουμε ανθρώπινες σχέσεις με ρομαντισμό, ιπποτισμό, όλες αυτές τις ποιότητες που χάθηκαν και πρέπει να τις επανεφεύρουμε" σχολιάζει.





Στη συνέχεια η Άντερσον αναφέρθηκε στην παιχνιδιάρικη και καθόλου πορνογραφική σειρά lingerie που υπογράφει -"είναι για κάθε σωματότυπο, δεν είναι πρόστυχα, είναι προκλητικά αλλά όχι 'βρώμικα'" λέει- στους γονείς της που πάλεψαν με τους πειρασμούς και είναι ακόμη τρελά ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον -"ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο πατέρας μου είναι ποιητής" σημειώνει- για την ομιλία της στο Κρεμλίνο όπου έκανε καμπάνια για έναν ουσιαστικά πράσινο πλανήτη και καταλήγει να μιλήσει για τον Πούτιν και τον Τραμπ.



Σε ερώτηση αν συνάντησε τον Πούτιν απαντάει "ναι". Σε ερώτηση αν βρίσκει τον Τραμπ σέξι απαντάει "όχι". Σε ερώτηση για την ενασχόληση της με τα lingerie απαντάει "φορέστε τα, κάντε περισσότερο σεξ, διασκεδάστε με τη ζωή σας. Μπορεί έτσι να σώσετε τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι ο πλανήτης μας θα αντέξει και πολύ με όλα όσα του κάνουμε οπότε απολαύστε ό,τι μπορείτε, όπως μπορείτε".



Η καμπάνια για τη νέα σειρά που υπογράφει η Άντερσον για την εταιρία σέξι πολυτέλειας Coco de Mer (η πρώτη της συλλογή ως Brand Ambassador) "Pamela Loves Coco de Mer" έγινε από τον μόνιμο συνεργάτη και σύμμαχο της στον ερωτισμό, τον βρετανό φωτογράφο μόδας Rankin.

