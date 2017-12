Τι να μην φορέσεις στο φετινό ρεβεγιόν

Μια πολύ λεπτή γραμμή χωρίζει την απαστράπτουσα εμφάνιση από την κακόγουστη και κιτς.



Αυτές τις γιορτές θες να κλέψεις τα βλέμματα για την εμφάνισή σου.



Σύμφωνοι. Μόνο πρόσεξε μην υποπέσεις σε στιλιστικά ατοπήματα και κλέψεις τα βλέμματα… με την αρνητική έννοια.



Δεν είναι δύσκολο να διατηρήσεις ισορροπία και να κάνεις μια chic εμφάνιση. Αρκεί να συνδυάσεις τα κατάλληλα κομμάτια μεταξύ τους, να μακιγιαριστείς τονίζοντας τα δυνατά σημεία του προσώπου σου, να φορέσεις παπούτσια που σε κάνουν να νιώθεις σέξι και όχι σφιγμένη, να μην φορτωθείς με υπερβολικά αξεσουάρ και πολλά διαφορετικά χρώματα. Μπορεί πάνω στον ενθουσιασμό σου λόγω γιορτών να φορέσεις κάτι υπερβολικό. Αλλά πρόσεχε μην φτάσει όλη η εμφάνισή σου να είναι too much.

Less is more δεν λένε;

9 πράγματα που καλό θα ήταν να μην φορέσεις σε ένα ρεβεγιόν είναι τα παρακάτω:



Ο,τιδήποτε είναι πάρα πολύ κοντό: Μην το φορέσεις αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Εκτός αν έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση και δεν σε νοιάζει ποιο θα είναι το στιλιστικό αποτέλεσμα.

Ο,τιδήποτε είναι πολύ στενό: Μην ξεχνάς ότι εκεί μπορεί να φας. Αρκετά. Κάτι πάρα πολύ στενό δεν θα εξυπηρετήσει.

Κοσμήματα που «βροντοφωνάζουν» την παρουσία σου: Είναι καλύτερο να είσαι διακριτική, παρά περίγελος.

Κόκκινο και πράσινο μαζί: Εκτός αν θέλεις να μοιάζεις με χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Κάτι που δεν συμβαδίζει με την εποχή και την περίσταση: Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να φορέσεις ένα ανοιξιάτικο φόρεμα ή ένα ζιβάγκο.

Ο,τιδήποτε είναι suede ή μεταξένιο. Απλά γιατί αν λεκιαστείς το αποτέλεσμα θα σου το θυμίζει όλο το βράδυ.

Το ίδιο πράγμα που φοράς κάθε μέρα: Δεν θα ήταν ωραίο να φορέσεις μια φόρμα ή ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο που πάντα φοράς στη δουλειά. Αν θες να βάλεις όμως κάτι απλό συνόδεψέ το από εντυπωσιακό μακιγιάζ και κοσμήματα.

Παπούτσια με τα οποία δεν μπορείς να περπατήσεις: Απλά γιατί όλο το βράδυ θα είναι ένα βασανιστήριο. Πώς θα μπορέσεις να χορέψεις με αυτά;

Ο,τιδήποτε με το οποίο δεν μπορείς να χορέψεις: Πριν το φορέσεις, κάνε ένα τεστ και αν δεις ότι δεν βολεύει άστο. Το θέμα είναι να περάσεις καλά.

youweekly