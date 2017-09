H φίρμα Asos δεν βάζει πλέον photoshop στα μοντέλα της με μαγιό

Κανονικά δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση κάτι τέτοιο, έχοντας όμως συνηθίσει να βλέπουμε μοντέλα με μαγιό και αψεγάδιαστες επιδερμίδες, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε την κίνηση της Asos να σταματήσει το Photoshop στα μοντέλα της. Αυτό σημαίνει ότι αν μπεις να ψωνίσεις μαγιό από τη σελίδα της, θα τα δεις φορεμένα πάνω σε γυναίκες που έχουν παχάκια, ραγάδες και λοιπές ατέλειες.



Τη συγκεκριμένη κίνηση παρατήρησαν κάποιοι χρήστες στο Twitter, οι οποίοι αναδημοσίευσαν κιόλας κάποιες φωτογραφίες σχολιάζοντας πόσο ενθαρρυντικό είναι να βλέπουν ότι ακόμη και τα μοντέλα είναι θνητές γυναίκες και έχουν σημάδια όπως όλες μας.



Το λες και ευχάριστο διάλειμμα, το να βλέπεις φωτογραφίες ρεαλιστικών γυναικείων σωμάτων μέσα σε ένα καταιγισμό φωτοσοπαρισμένων εικόνων διασήμων σε social media και περιοδικά. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που οι celebrities έχουν κατηγορηθεί ότι προβάλλουν μη ρεαλιστικά πρότυπα στους θαυμαστές τους επηρεάζοντάς τους αρνητικά.



Οι εταιρείες πώλησης ρούχων είναι επίσης γνωστό πώς χρησιμοποιούν photoshop για να διαμορφώνουν τα σώματα σε απομιμήσεις πορσελάνης, οπότε δικαίως οι χρήστες των social media αποθέωσαν την Asos που αποφάσισε να καταργήσει τη χρήση του και μάλιστα χωρίς να το διαφημίσει.



Τα αρετουσάριστα σώματα των μοντέλων όμως δεν είναι το μόνο μήνυμα που περνάει η Asos μέσα από τη σελίδα της. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι δείχνει περισσότερους από έναν σωματότυπους.

@ASOS thank you SO much for not getting rid of her stretchmarks, she's stunning & this will help girls embrace theirs, I am!! #asos #women pic.twitter.com/4pcCFfBxO0 — Naomi Sapphire (@kxttynai) 29 Ιουνίου 2017

Asos not editing out girl's stretch marks on their swimwear photos is giving me so much life, look how beautiful they all are pic.twitter.com/VxMjc4OQg6 — Leah Tudor (@leahtudorx) 28 Ιουνίου 2017

so proud of @ASOS for using this beEAUTIFUL curvy model u can see her stretch marks she looks natural & amazing pic.twitter.com/hbbq6ePksj — Evie (@whatevieedid) 11 Φεβρουαρίου 2016





