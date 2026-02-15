Η ώρα της μεγάλης απόφασης έφτασε! Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, η καρδιά της μουσικής χτυπά στην ΕΡΤ1, όπου θα πραγματοποιηθεί ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026». 14 καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή διεκδικώντας το εισιτήριο για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη.

Οι 14 υποψήφιοι (Σειρά Εμφάνισης)

Το αποψινό διαγωνιστικό μέρος περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία ειδών, από pop και dance μέχρι εναλλακτικούς ήχους:

STYLIANOS – «YOU & I» D3lta – «Mad About it» Mikay – «Labyrinth» Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» Marseaux – «Χάνομαι» good job Nicky – «Dark Side of the Moon» KOZA MOSTRA – «Bulletproof» STEFI – «Europa» Rosanna Mailan – «Άλμα» Evangelia – «Paréa» ZAF – «ASTEIO» Akylas – «Ferto» leroybroughtflowers – «SABOTAGE!» Alexandra Sieti – «The Other Side»

Παρουσίαση και Εκπλήξεις

Οικοδεσπότες της βραδιάς θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων, στη σκηνή θα ανέβει ο Χρήστος Μάστορας σε μια special εμφάνιση που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Πώς θα αναδειχθεί ο νικητής

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα επιλεγεί με έναν συνδυασμό ψήφων που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ευρωπαϊκή προοπτική του τραγουδιού:

50%: Ψηφοφορία Κοινού (μέσω SMS ή online πλατφόρμας).

25%: Ελληνική Κριτική Επιτροπή.

25%: Διεθνής Κριτική Επιτροπή.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή του κοινού είναι αυτή που θα καθορίσει τον τελικό νικητή.

