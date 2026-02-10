Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision ξεκίνησε, με το «Sing for Greece 2026» να φέρνει σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία επιλογής. Η ΕΡΤ εισάγει για πρώτη φορά την online ψηφοφορία, δίνοντας φωνή και στους Έλληνες του εξωτερικού, ενώ η ψήφος του κοινού αποκτά καθοριστικό ρόλο, ειδικά στους ημιτελικούς.

Το πρόγραμμα των Shows

Οι 28 υποψήφιοι θα χωριστούν σε δύο μεγάλες βραδιές, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό:

Α' Ημιτελικός : Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026. Β' Ημιτελικός : Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Μεγάλος Τελικός: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Σημείωση: Στους ημιτελικούς, η πρόκριση κρίνεται 100% από το κοινό. Στον τελικό, η ψήφος του κοινού μετράει για το 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζεται σε ελληνική και διεθνή κριτική επιτροπή.

Πώς μπορείτε να ψηφίσετε (2 Τρόποι)



1. Μέσω SMS:

Αποστολή κωδικού καλλιτέχνη στο 54222 (από ελληνικούς αριθμούς).

(από ελληνικούς αριθμούς). Όριο: Έως 10 SMS ανά αριθμό κινητού.

Χρέωση: 0,68€ ανά μήνυμα (με ΦΠΑ και τέλος κινητής).

2. Online (Ελλάδα & Εξωτερικό):

Είσοδος στην ειδική πλατφόρμα sfg.vote.

Διαδικασία: Χρήση τραπεζικής κάρτας (κάθε κάρτα χρησιμοποιείται μόνο μία φορά).

Δυνατότητες: Μπορείτε να δώσετε έως 10 ψήφους (συνολικό κόστος 0,68€ ανά ψήφο) είτε σε έναν καλλιτέχνη είτε μοιρασμένους σε περισσότερους.

Για διευκόλυνση, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης θα εμφανίζεται στην οθόνη QR Code που θα οδηγεί απευθείας στις οδηγίες και την πλατφόρμα ψηφοφορίας.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Πρεμιέρα για το «Sing for Greece» – Πότε θα δούμε τον Α' Ημιτελικό στην ΕΡΤ και τα μεγάλα φαβορί