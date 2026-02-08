Η 5η εβδομάδα του Survivor ξεκινά απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Με το σκορ ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες να είναι απόλυτα μοιρασμένο (8-8), η είσοδος πέντε νέων προσώπων έρχεται να ταράξει τα νερά και να ανατρέψει τις μέχρι τώρα ισορροπίες στον Άγιο Δομίνικο.

Οι 5 νέες αφίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Η παραγωγή ρίχνει στη μάχη παίκτες με έντονο αθλητικό υπόβαθρο αλλά και προσωπικότητες που αναμένεται να φέρουν εντάσεις:

Για τους Αθηναίους:

Αριάδνη Δημητρέλου (26 ετών): Πρώην αστυνομικός με εμπειρία σε CrossFit και βόλεϊ. Μπαίνει για να κυριαρχήσει στους στίβους μάχης.

Αλέξανδρος “Benzy” Καραντώνης (25 ετών): Τραπ τραγουδιστής και δρομέας ημιμαραθωνίων. Η φυσική του κατάσταση θα εκπλήξει πολλούς.

Αντώνης Νικολόπουλος (36 ετών): Λάτρης της γιόγκα και της ορειβασίας, έρχεται να προσφέρει ηρεμία και αντοχή.

Χρυσοβαλάντης Πάκος (46 ετών): Σωφρονιστικός υπάλληλος που ποντάρει στην πειθαρχία και την ηγετική του φύση.

Για τους Επαρχιώτες:

Ευτυχία Κυρκώστα (30 ετών): Η Θεσσαλονικιά μαραθωνοδρόμος που έρχεται να δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα της στα αγωνίσματα αντοχής.

Το κρίσιμο αγώνισμα και η απόφαση της Αναστασίας

Το αποψινό επεισόδιο ξεκινά με ένα δίλημμα για την Αναστασία Στεργίου. Ένας πάπυρος με μια κρίσιμη απόφαση φτάνει στα χέρια της, προκαλώντας τις πρώτες αντιδράσεις στην ομάδα της. Παράλληλα, το πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας θα δείξει αν οι νέες προσθήκες θα βοηθήσουν τους Αθηναίους να σπάσουν την υπεροχή των Μπλε στα έπαθλα φαγητού.

Οι νέοι παίκτες του Survivor 2026

Αθηναίοι

Αριάδνη Δημητρέλου - 26 ετών, Περιστέρι



Δυναμική αλλά και ευαίσθητη, αγαπά τις προκλήσεις και δεν φοβάται να δοκιμάσει τις αντοχές της. Έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, με τους οποίους διατηρεί στενό δεσμό. Από μικρή ασχολήθηκε με το βόλεϊ, ενώ τα τελευταία χρόνια προπονείται κυρίως στο CrossFit. Είναι πρώην αστυνομικός, δεν τρομάζει εύκολα και προτιμά την αρμονία, εκτός αν κάποιος ξεπεράσει τα όριά της.

Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης - 25 ετών, Γλυφάδα

Ο μικρότερος αδελφός του Gio Καραντώνης φέρνει χαλαρή ενέργεια και good vibes. Γεννημένος στις ΗΠΑ, ζει τα τελευταία χρόνια στη Γλυφάδα και συνεργάζεται επαγγελματικά με τον αδελφό του στη μουσική. Ως τραπ τραγουδιστής βρίσκεται συχνά σε στούντιο και συναυλίες, γυμνάζεται καθημερινά, συμμετέχει σε ημιμαραθώνιους και αγαπά τη φύση και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Αντώνης Νικολόπουλος - 36 ετών, Παγκράτι

Ξεκάθαρος στόχος και αυθεντικότητα χαρακτηρίζουν τον Αντώνη. Γεννημένος στην Καλαμάτα, ζει εδώ και χρόνια στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην εστίαση και στο commercial acting, έχοντας συμμετάσχει σε πολλές διαφημιστικές καμπάνιες. Έχει ασχοληθεί με ποδόσφαιρο, διάφορα είδη γυμναστικής και τα τελευταία χρόνια τον έχει κερδίσει η γιόγκα. Λάτρης της πεζοπορίας και της ορειβασίας, συχνά διανυκτερεύει σε κορυφές βουνών.

Χρυσοβαλάντης Πάκος - 46 ετών, Αθήνα



Κοινωνικός, υπομονετικός και προσαρμοστικός, θέτει στόχους και παλεύει μέχρι τέλους για να τους πετύχει. Έχει συνηθίσει τις δύσκολες συνθήκες, δεν ανέχεται όμως την αγένεια. Εργάζεται ως σωφρονιστικός υπάλληλος και παράλληλα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Διαθέτει ηγετικά χαρακτηριστικά και δηλώνει πως η σύζυγός του είναι η μεγαλύτερη δύναμή του – είναι μαζί από τα 16 τους.

Επαρχιώτες

Ευτυχία Κυρκώστα - 30 ετών, Θεσσαλονίκη

Η περιπέτεια και ο δυναμισμός είναι κομμάτι της καθημερινότητάς της. Αν και αγαπά τη σταθερότητα και το πρόγραμμα, χρειάζεται πάντα έναν νέο στόχο μπροστά της. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε λογιστική και εργάζεται στη μεταφορική εταιρεία του πατέρα της στη Σίνδο. Στον ελεύθερο χρόνο της τρέχει σε μαραθώνιους, ταξιδεύει συχνά και θεωρεί την ευαισθησία της αδυναμία, έχοντας ως πρότυπο τον πατέρα της.

