Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη. Η είδηση της μεταφοράς της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μετά από διάγνωση με πνευμονιόκοκκο έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο, με την ίδια να δίνει τη δική της μάχη από την περασμένη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Σήμερα το πρωί, ο στενός της συνεργάτης, Γιώργος Λεμπέσης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», μετέφερε τα νεότερα για την πορεία της υγείας της, καθησυχάζοντας εν μέρει το κοινό, αλλά τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που απαιτεί χρόνο και ξεκούραση.

Το χρονικό της επιδείνωσης και η νοσηλεία:

Τα πρώτα συμπτώματα: Τ ην περασμένη Τετάρτη, η δημοσιογράφος βρισκόταν κανονικά στο γραφείο της, δείχνοντας σημάδια κόπωσης τα οποία όμως προσπάθησε να αγνοήσει λόγω του δυναμικού της χαρακτήρα.



ην περασμένη Τετάρτη, η δημοσιογράφος βρισκόταν κανονικά στο γραφείο της, δείχνοντας σημάδια κόπωσης τα οποία όμως προσπάθησε να αγνοήσει λόγω του δυναμικού της χαρακτήρα. Η ραγδαία επιδείνωση: Από το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο και η εισαγωγή της στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση.



Από το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο και η εισαγωγή της στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση. Η κατάσταση σήμερα: Σύμφωνα με τον κ. Λεμπέση, η Σία Κοσιώνη είναι πλέον σταθερή και δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Βρίσκεται σε "συνθήκη ανάρρωσης" και αναμένει τη στιγμή που οι γιατροί θα της επιτρέψουν να πάρει εξιτήριο.



Σύμφωνα με τον κ. Λεμπέση, η Σία Κοσιώνη είναι πλέον σταθερή και δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Βρίσκεται σε "συνθήκη ανάρρωσης" και αναμένει τη στιγμή που οι γιατροί θα της επιτρέψουν να πάρει εξιτήριο. Στο πλευρό της ο σύζυγός της: Ο Κώστας Μπακογιάννης δεν έχει φύγει λεπτό από κοντά της, ενώ η οικογένεια ζητά διακριτικότητα, κυρίως λόγω του μικρού τους γιου που πηγαίνει στο σχολείο.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος:

Πρόκειται για ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, όπως πνευμονία, μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία. Η νοσηλεία σε ΜΕΘ σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται συχνά απαραίτητη για την καλύτερη υποστήριξη του οργανισμού και την ταχύτερη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

