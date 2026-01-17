Καταιγιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του MEGA. Η δολοφονική επίθεση με 10 σφαίρες στον Οδυσσέα, η ανακοπή στο χειρουργείο και η πύρινη κόλαση στο σπίτι της Ελένης. Γιατί η Αρετή εξαφανίζεται;

Η δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και τα όσα θα παρακολουθήσουμε θα κόψουν την ανάσα. Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο, τις ενοχές και τις μεγαλύτερες ανατροπές της ζωής τους.

1. Δολοφονική επίθεση και ανακοπή για τον Οδυσσέα

Η είδηση που θα παγώσει το τηλεοπτικό κοινό είναι η ένοπλη επίθεση στον Οδυσσέα (Δημήτρης Λάλος). Ενώ απολαμβάνει τη βόλτα με το άλογό του στο κτήμα, δέχεται δέκα σφαίρες από άγνωστο εκτελεστή.

Η κατάρρευση: Μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, όπου η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη.

Το θρίλερ στο χειρουργείο: Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η καρδιά του τον προδίδει και υφίσταται ανακοπή. Η Αρετή και η Κατερίνη καταρρέουν στους διαδρόμους, όμως ο Οδυσσέας αποδεικνύεται μαχητής και καταφέρνει να διαφύγει τον κίνδυνο, παραμένοντας στην Εντατική.

2. Η Ελένη τυλίγεται στις φλόγες

Την ίδια ώρα, η Ελένη, βυθισμένη στην κατάθλιψη και το αλκοόλ λόγω του ανεκπλήρωτου έρωτά της για τον Σταύρο, κάνει το μοιραίο λάθος. Αποκοιμάται με ένα αναμμένο κερί, το οποίο πέφτει και μετατρέπει το διαμέρισμά της σε πύρινη παγίδα. Η αφύπνισή της μέσα στους καπνούς είναι εφιαλτική, ξεκινώντας μια απεγνωσμένη μάχη για την επόμενη ανάσα.

3. Η εξαφάνιση της Αρετής και η ρήξη

Πριν από τα τραγικά γεγονότα, η ένταση ανάμεσα στον Οδυσσέα και την Αρετή φτάνει στο ζενίθ. Η Κατερίνη στήνει μια θανάσιμη παγίδα στην Αρετή για να τη διαβάλει στα μάτια του γιου της. Η πίεση οδηγεί την Αρετή σε μια ακραία απόφαση: Παραιτείται από την ERGAN και εξαφανίζεται, αφήνοντας τον Οδυσσέα συντετριμμένο να την αναζητά παντού, λίγο πριν η μοίρα του παίξει το πιο σκληρό παιχνίδι με την απόπειρα δολοφονίας του.

4. Η εγκυμοσύνη που διαλύει τον Σάββα

Μέσα σε όλο αυτό το χάος, ο Σάββας βλέπει τη ζωή του να γκρεμίζεται. Η αποκάλυψη ότι η Μίνα είναι έγκυος τον συγκλονίζει, ενώ την ίδια στιγμή χάνει τη θέση του στο εργοστάσιο από τον Άλκη.

Διαβάστε ακόμα: Survivor: Δραματικές ώρες στον Άγιο Δομίνικο – Η παίκτρια που «έκοψαν» οι γιατροί και η αποχώρηση-θρίλερ στις φλόγες