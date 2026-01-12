Η 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών τα είχε όλα: καυστικό χιούμορ από τη Νίκι Γκλέιζερ, συγκινητικούς λόγους και μια Warner Bros. που είδε τις παραγωγές της να σαρώνουν τα βραβεία. Το «One Battle After Another» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 4 αγαλματίδια, ενώ το «Hamnet» έκανε την ανατροπή κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας.

Ο κινηματογραφικός θρίαμβος του «One Battle After Another»

Η πολιτική σάτιρα του Πολ Τόμας Άντερσον επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στην κατηγορία της Κωμωδίας/Μιούζικαλ. Ο Άντερσον έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο δεύτερος δημιουργός (μετά τον Όλιβερ Στόουν) που κερδίζει ταυτόχρονα τα βραβεία Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Ταινίας.

Η Τεγιάνα Τέιλορ απέσπασε το Β' Γυναικείου Ρόλου, στέλνοντας μήνυμα ενδυνάμωσης.

Η δικαίωση του Τιμοτέ Σαλαμέ

Μετά από 4 αποτυχημένες υποψηφιότητες, ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα (Α' Ανδρικού Ρόλου - Κωμωδία) για την ταινία «Marty Supreme». Ο 30χρονος σταρ, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε την οικογένειά του και τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ, θέτοντας πλέον σοβαρή υποψηφιότητα για το Όσκαρ.

Η μεγάλη ανατροπή: «Hamnet» αντί «Sinners»

Ενώ το θρίλερ «Sinners» (το οποίο αναδείχθηκε η πιο εμπορική πρωτότυπη ταινία της 15ετίας) θεωρούνταν φαβορί, το δραματικό «Hamnet» της Κλόη Ζάο έκανε την έκπληξη κατακτώντας την κορυφή.

Η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το Α' Γυναικείου Ρόλου (Δράμα) για την ερμηνεία της στην ίδια ταινία.

Τηλεόραση: Το ρεκόρ του 16χρονου Όουεν Κούπερ

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, η σειρά «Adolescence» του Netflix κυριάρχησε με 4 βραβεία. Ο Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία ως ο νεότερος ηθοποιός που τιμάται με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του.

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio (με τον Σεθ Ρόγκεν να κερδίζει και το Α' Ανδρικού Ρόλου).



Η Λίστα των Μεγάλων Νικητών

(με τον Σεθ Ρόγκεν να κερδίζει και το Α' Ανδρικού Ρόλου). Καλύτερη ταινία – Δράμα: Hamnet

Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία: One Battle After Another

Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε ταινία – Δράμα: Wagner Moura, The Secret Agent

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε ταινία – Δράμα: Jessie Buckley, Hamnet

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία: The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία: Adolescence

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Δράμα: The Pitt

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά – Δράμα: Rhea Seehorn, Pluribus

Καλύτερο stand-up comedy στην τηλεόραση: Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality

Καλύτερη β’ γυναικεία ερμηνεία στην τηλεόραση: Erin Doherty, Adolescence

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία: The Secret Agent

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: KPop Demon Hunters

Καλύτερη σκηνοθεσία – Ταινία: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα: Sinners

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία: Michelle Williams, Dying for Sex

Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία: Stephen Graham, Adolescence

Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Timothée Chalamet, Marty Supreme

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Καλύτερο σενάριο – Ταινία: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική – Ταινία: Ludwig Göransson, Sinners

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι – Ταινία: Golden, KPop Demon Hunters

Καλύτερο podcast: Good Hang with Amy Poehler

Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Seth Rogen, The Studio

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος στην τηλεόραση: Owen Cooper, Adolescence

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Jean Smart, Hacks

Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά – Δράμα: Noah Wyle, The Pitt

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος σε ταινία: Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Καλύτερη β’ γυναικεία ερμηνεία σε ταινία: Teyana Taylor, One Battle After Another

Διαβάστε ακόμα: Σάλος με διαφήμιση καφετέριας: Ο Γιώργος Παπαδάκης κερνάει καφέ από τον… «Παράδεισο» - Οργή Λιάγκα