Επέστρεψε το ριάλιτι επιβίωσης με ανατροπές που δεν φανταζόταν κανείς. Γιατί οι παίκτες έμειναν μόνοι στις παραλίες για 48 ώρες και ποιος είναι ο παίκτης που δήλωσε «Big Dog» της μουσικής;

Το Survivor είναι ξανά εδώ και είναι εντελώς διαφορετικό. Ο Γιώργος Λιανός καλωσόρισε το κοινό στην πρεμιέρα του 2026, αποκαλύπτοντας το νέο concept που αναμένεται να διχάσει και να συναρπάσει: Αθηναίοι εναντίον Επαρχιωτών. Δύο κόσμοι συγκρούονται στον Άγιο Δομίνικο, αλλά αυτή δεν είναι η μόνη αλλαγή.

Το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία



Ο παρουσιαστής έριξε τη «βόμβα» από τα πρώτα λεπτά: Ο φετινός νικητής θα φύγει από το νησί με 250.000 ευρώ, το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνικό τηλεπαιχνίδι. «Δεν υπάρχουν φαβορί, μόνο στρατηγική», τόνισε ο Λιανός, δίνοντας το σύνθημα για ένα σκληρό παιχνίδι.

48 ώρες χωρίς τίποτα



Η πρώτη ανατροπή ήρθε αμέσως. Ενώ οι παίκτες περίμεναν να συναντήσουν τον παρουσιαστή για το πρώτο αγώνισμα, εκείνος τους ανακοίνωσε ότι για τις επόμενες 48 ώρες θα πρέπει να επιβιώσουν στις παραλίες τους με απολύτως τίποτα. Η δοκιμασία ξεκίνησε πριν καν πέσουν οι τίτλοι αρχής.

Gio Καραντώνης: Ο «Big Dog» που θέλει να τα πάρει όλα



Ανάμεσα στους παίκτες που ξεχώρισαν ήδη από τα πρώτα πλάνα είναι ο Gio Καραντώνης. Ο 28χρονος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας από το New Jersey, που πλέον μένει στη Γλυφάδα, συστήθηκε με τρομερή αυτοπεποίθηση. «Δεν είμαι μόνο ο Big Dog της μουσικής βιομηχανίας, έρχομαι να τα πάρω όλα και στην τηλεόραση», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική είναι το δυνατό του σημείο.

