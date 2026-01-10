Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση των 28 φιναλίστ, τα νούμερα στο YouTube «μιλούν» και δείχνουν ποιον θέλει το κοινό. Το Top 5 που ξεχωρίζει και το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η Ελλάδα βρίσκεται σε ρυθμούς ελληνικού τελικού. Μετά την επίσημη παρουσίαση των 28 υποψήφιων τραγουδιών μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, οι φαν του διαγωνισμού έχουν ήδη αρχίσει να «ψηφίζουν» μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το YouTube «δείχνει» τον νικητή;

Μπορεί η τελική απόφαση να κριθεί στη σκηνή του μεγάλου τελικού, όμως οι προβολές στο YouTube αποτελούν τον πιο ασφαλή «καθρέφτη» της λαϊκής απήχησης. Σχεδόν δέκα ημέρες μετά την πρώτη μετάδοση, η κατάταξη αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με ορισμένα ονόματα να παίρνουν κεφάλι στην κούρσα.

Το Top 5 των ελληνικών συμμετοχών:

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon»: Παραμένει το απόλυτο φαβορί με πάνω από 74.000 προβολές, δείχνοντας μια ισχυρή δυναμική για την εκπροσώπηση.

Marseaux – «Χάνομαι»: Ακολουθεί δυναμικά με 56.000 προβολές, έχοντας χτίσει το δικό της φανατικό κοινό.

Kianna – «No More Drama»: Σταθερά στην τρίτη θέση με 42.000 προβολές.

Evangelia – «Parea»: Με 37.000 προβολές, η Evangelia δείχνει ότι το τραγούδι της έχει ρυθμό που αρέσει.

Ακύλας – «Ferto»: Κλείνει την πεντάδα με 22.000 προβολές, κάνοντας την έκπληξη.

Είναι πλέον σαφές ότι ο Good Job Nicky έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, ωστόσο η Eurovision είναι ο διαγωνισμός των ανατροπών. Μένει να δούμε αν οι live εμφανίσεις θα αλλάξουν τα δεδομένα ή αν το YouTube «κλείδωσε» από τώρα το εισιτήριο για την ελληνική συμμετοχή.

