Ο Γιώργος Λιανός έδωσε το σύνθημα από τον Άγιο Δομίνικο και η μεγάλη μάχη ξεκινά! Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00, το Survivor 2026 κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με ένα ανατρεπτικό format: Αθηναίοι εναντίον Επαρχιωτών.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, οι πρώτες φωτογραφίες από τις παραλίες κυκλοφορούν και τα spoilers «φωτιά» αποκαλύπτουν τα προφίλ των πρωταγωνιστών. Μετά από διαδοχικά τρέιλερ, οι δύο ομάδες παίρνουν την τελική τους μορφή, ενώ ονόματα-εκπλήξεις όπως ο Μιχάλης Σηφάκης και ο Gio Kay έρχονται να ταράξουν τα νερά.

1. Η Ομάδα των Αθηναίων: Αυτοπεποίθηση και Urban Vibes

Οι τελευταίοι παίκτες που συμπληρώνουν την ομάδα της πρωτεύουσας είναι προσωπικότητες που ξέρουν να επιβιώνουν στη «ζούγκλα» της πόλης και τώρα καλούνται να το κάνουν στον Άγιο Δομίνικο:

GIO Καραντώνης (28 ετών): Ελληνοαμερικανός music executive και παραγωγός. Επηρεασμένος από τον Αριστοτέλη και την urban σκηνή των ΗΠΑ, έρχεται να δείξει τι σημαίνει "Hustle".

Μαντίσα Τσότα (27 ετών): Η δυναμική βολεϊμπολίστρια (Α2 κατηγορία) από του Ζωγράφου. Με καταγωγή από την Αλβανία, έχει μάθει να παλεύει ενάντια στον ρατσισμό και την αδικία.

Γιώργος Τσουκαλάς (35 ετών): Ο «φρουρός» της Κηφισιάς. Εργάζεται στη φύλαξη υψηλών προσώπων, έχοντας περάσει από οικοδομές και ταξί. Η πειθαρχία είναι το δεύτερο όνομά του.



2. Η Ομάδα των Επαρχιωτών: Δύναμη από τη φύση και τα χωράφια

Η ομάδα της περιφέρειας έρχεται με «ατσάλινο» πείσμα και παίκτες που έχουν μεγαλώσει στις δυσκολίες της υπαίθρου:

Μάνος Μαλλιαρός (28 ετών, Ρέθυμνο): Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στην κολύμβηση. Ένας αθλητής του crossfit που ξέρει να δοκιμάζει τα όριά του.

Αναστασία Στεργίου (25 ετών, Θεσσαλονίκη): Μια γυναίκα που σπάει τα στερεότυπα, αφού ασχολείται επαγγελματικά με την τοποθέτηση σιδήρων στην οικοδομή.

Σταύρος Φλώρος (21 ετών, Καβάλα): Ο μελισσοκόμος της ομάδας. Μεγαλωμένος σε οικογένεια με 10 αδέρφια, ξέρει καλά τι σημαίνει επιβίωση και μοίρασμα.

Φανή Παντελάκη (29 ετών, Γαλατάς): Επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια και σερβιτόρα. Μια «ερωτική μετανάστρια» που θέλει να αποδείξει ότι μια μητέρα δεν σταματά ποτέ να κυνηγά τα όνειρά της.

Ιωάννης Ρέβης (30 ετών, Ηγουμενίτσα): Ξενοδόχος και εργασιομανής, δεν αντέχει την τεμπελιά και είναι έτοιμος για συγκρούσεις.



3. Τα Spoilers της Πρεμιέρας: Τι θα δούμε την Κυριακή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, η παραγωγή έχει ετοιμάσει μια έναρξη που θα προκαλέσει ντόρο. Οι παίκτες δεν θα έχουν χρόνο για προσαρμογή:

Άμεση δράση: Με το που θα πατήσουν το πόδι τους στο νησί, θα φορέσουν μπαντάνες και θα μπουν κατευθείαν στον στίβο μάχης.

Backstage υλικό: Ο Γιώργος Λιανός υπόσχεται φέτος περισσότερα πλάνα από τα παρασκήνια μέσω social media, στα πρότυπα του Exathlon.

Προσθήκες: Αν και οι ομάδες «κλειδώνουν» στους 24, υπάρχουν ήδη 4 παίκτες σε αναμονή (stand-by) για να μπουν ως ενισχύσεις τις επόμενες εβδομάδες.



4. Οι εκπλήξεις: Σηφάκης και Gio Kay

Η παρουσία του πρώην διεθνούς τερματοφύλακα Μιχάλη Σηφάκη αλλά και του τράπερ Gio Kay (Gio Καραντώνης) προσδίδει μια λάμψη «Celebrity» στο φετινό ριάλιτι, παρόλο που το format εστιάζει σε καθημερινούς ανθρώπους. Η εμπειρία τους στον πρωταθλητισμό και τη showbiz αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις ισορροπίες των ομάδων.



Συνεχής ενημέρωση στο madata.gr! Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα spoilers σχετικά με το πρώτο αγώνισμα ασυλίας και τους πρώτους τσακωμούς στην παραλία. Η αντίστροφη μέτρηση για τις 11/1 ξεκίνησε!

