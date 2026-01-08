Με «σπασμένη» φωνή και δάκρυα στα μάτια, ο Στρατής Λιαρέλλης αποχαιρέτησε τον αδελφικό του φίλο και επί 37 χρόνια συνεργάτη, Γιώργο Παπαδάκη. Τα λόγια του στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας συγκλόνισαν τους πάντες.

Σε μια τελετή φορτισμένη από συναισθήματα, ο διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης, εκφώνησε έναν επικήδειο που περιέγραψε με τον πιο γλαφυρό τρόπο ποιος ήταν πραγματικά ο Γιώργος Παπαδάκης πίσω από τις κάμερες.

«Ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου»

«Δεν βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό», ξεκίνησε ο κ. Λιαρέλλης. «Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου. Δίκαιος, ευθύς, αληθινός και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο ήταν να υπερασπίζεται την αλήθεια με κάθε κόστος, δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους».

Ο Στρατής Λιαρέλλης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δημιούργησε μια ολόκληρη «σχολή σκέψης» στην ελληνική τηλεόραση, παραμένοντας ο ίδιος άνθρωπος «μέσα και έξω από το γυαλί».

Η σχέση με τον Μίνωα Κυριακού και τον ΑΝΤ1

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αναφέρθηκε στα 37 χρόνια παρουσίας του δημοσιογράφου στον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. «Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους, ο Γιώργος με τον Μίνωα Κυριακού, όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ... και θα γελούν», είπε χαρακτηριστικά.

Το πάθος για την οικογένειά του

Ο επικήδειος έκλεισε με αναφορά στη σύζυγό του Τίνα και τα παιδιά του, Κωνσταντίνο, Φοίβο και Ιάσωνα, που ήταν το μεγαλύτερο πάθος της ζωής του. «Γιώργο, κάθε μέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα. Σήμερα όλοι σου λέμε "καλό παράδεισο". Για μένα ήσουν αδελφός. Γιωργάρα στο καλό», κατέληξε ο Στρατής Λιαρέλλης, ξεσπώντας σε λυγμούς.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα – Ποιοι επώνυμοι είναι στο αποτεφρωτήριο

Διαβάστε ακόμα: Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα – Ποιοι επώνυμοι είναι στο αποτεφρωτήριο