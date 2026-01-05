Αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική συμμετοχή: Δύο ημιτελικοί τον Φεβρουάριο θα κρίνουν τον εκπρόσωπο της χώρας μας – Η παρουσίαση της Μπέττυς Μαγγίρα και τα ονόματα που έμειναν εκτός.

Η ΕΡΤ άνοιξε και επίσημα τα χαρτιά της για τη Eurovision 2026, αποκαλύπτοντας τους 28 καλλιτέχνες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε 264 προτάσεις. Η διαδικασία επιλογής προμηνύεται συναρπαστική, με ηχηρά ονόματα να επιστρέφουν και νέους καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για τη μεγάλη σκηνή της Ευρώπης.

Ποιοι πέρασαν στους Ημιτελικούς: Η Λίστα

Α’ Ημιτελικός (14 συμμετοχές):

Alexandra Sieti – «The other side»

THE Astrolabe – «Drop It»

Desi G – «Aphrodite»

Ακύλας – «Ferto»

Evangelia – «Parea»

Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance»

Niya – «Slipping Away»

Marseaux – «Χάνομαι»

Rosanna Mailan – «Άλμα»

STEFI – «Europa»

Revery – «The Songwriter»

Dinamiss – «Chaos»

STYLIANOS – «YOU & I»

Spheyiaa – «Χίλια Κομμάτια»

Β’ Ημιτελικός (14 συμμετοχές):

RIKKI – «AGAPI»

GARVIN – «Back in the game»

Mikay – «Labyrinth»

Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

D3lta – «mad about it»

ZAF – «Αστείο»

ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»

Stella Kay – «You Are The Fire»

TIANORA – «Anatello»

Victoria Anastasia – «Whatcha Doin To Me»

BASILICA – «Set Everything On Fire»

good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Τα «ηχηρά» κοψίματα που συζητήθηκαν

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, πολλά γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz δεν κατάφεραν να περάσουν στην τελική 28άδα. Σύμφωνα με τη λίστα που ήρθε στη δημοσιότητα, εκτός έμειναν οι:

Τάνια Μπρεάζου

Νίκος Γκάνος

Μαυρίκιος Μαυρικίου

Πέννυ Μπαλτατζή

Νίνα Λοτσάρη

Στέλλα Γεωργιάδου

Βίλλυ Ραζή

Γιάννης Βασιλώττος

Ίντρα Κέιν

Τζοάν

Κλέιντι

Ξανόβα Ξαν

Αντρέας Χαμπίμπι

Αούρα & Φανή Μελεμένη

Τζένη Γεωργιάδη

Γεωργία Τσετσώνη

Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος

Σταύρος Πηλιχός

Άαρον Σίμπλεϊ

Μαργαρίτα Σταμούλη

Μαριέττα Βασιλάκη

Διονύσιος Κωστής

Δημήτρης Κοψής

Νικ Άρπιντ

Δραπέτες Μπαντ

Το παρασκήνιο με τη Μπέττυ Μαγγίρα

Η παρουσίαση των υποψηφίων έγινε μέσα από την εκπομπή Sing for Greece με τη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία κέρδισε θετικά σχόλια, αν και η ίδια δήλωσε πως δεν γνωρίζει ακόμη αν θα αναλάβει και τη βραδιά του μεγάλου τελικού. «Υπήρχε άγχος, αλλά όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

