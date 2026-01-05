Μαυροφορεμένοι και συντετριμμένοι οι συνεργάτες του στον ΑΝΤ1

Η πρώτη «Καλημέρα» της εβδομάδας ήταν η πιο δύσκολη στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, φορώντας μαύρα ρούχα, αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο που δημιούργησε και καθιέρωσε την πρωινή ζώνη, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από οξύ έμφραγμα σε ηλικία 74 ετών.

«Είναι αδιανόητο ότι τον αποχαιρετούμε μέσα από αυτή την εκπομπή», ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης, ενώ η Άννα Λιβαθυνού συμπλήρωσε με δάκρυα στα μάτια: «Μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

Η συγκίνηση της Άννης Ζιώγα και της Μαρίας Αναστασοπούλου

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα, η οποία υπήρξε συνοδοιπόρος του για 34 ολόκληρα χρόνια, «λύγισε» στον αέρα:

«Δεν ήταν μόνο προϊστάμενος. Ήταν συνοδοιπόρος 34 χρόνια. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη και τι σημαίνει "ακούω την κοινωνία". Έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε...»

Από την πλευρά της, η Μαρία Αναστασοπούλου τόνισε την αφοσίωσή του στον απλό πολίτη: «Ήταν η επιτομή του συνομιλητή της κοινωνίας. Σήμερα κλείνει το ξυπνητήρι μετά από 34 χρόνια».

Γιώργος Αυτιάς: «Σ’ ευχαριστώ που ήμουν ένας από τους μαθητές σου»

Ο Ευρωβουλευτής πλέον, Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος ξεκίνησε και ανδρώθηκε δημοσιογραφικά δίπλα στον Παπαδάκη, έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσω Instagram: «Έδωσες τα φώτα σου με αγάπη σε εκατοντάδες δημοσιογράφους. Σ’ ευχαριστώ που ήμουν ένας από αυτούς! Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε».

