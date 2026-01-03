Αποκάλυψη - «Βόμβα» από τον Ανέστη του GNTM: «Με προσέγγισαν, δεν έκανα αίτηση» – Τα «καρφιά» για το STAR και την παραγωγή

Αποκάλυψη - «Βόμβα» από τον Ανέστη του GNTM: «Με προσέγγισαν, δεν έκανα αίτηση» – Τα «καρφιά» για το STAR και την παραγωγή

Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί έκανε ο Ανέστης, ο οποίος συμμετείχε στο GNTM, ρίχνοντας «πυρά» προς το STAR και την παραγωγή του ριάλιτι μόδας. Με μια δήλωση που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τις συμμετοχές στο παιχνίδι, ο πρώην παίκτης ξεκαθάρισε πως η παρουσία του εκεί δεν ήταν δική του πρωτοβουλία, «αδειάζοντας» τις διαδικασίες των κάστινγκ.

Τι αποκάλυψε ο πρώην παίκτης

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ανέστης, η παραγωγή ήταν εκείνη που τον πλησίασε και όχι ο ίδιος που αναζήτησε μια θέση στο ριάλιτι:

Η Προσέγγιση: «Με προσέγγισαν οι ίδιοι, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να κάνω αίτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για το πώς επιλέγονται τελικά τα πρόσωπα που βλέπουμε στις οθόνες μας.

Το «Αδειασμα»: Ο Ανέστης δεν δίστασε να πάρει αποστάσεις από το κανάλι, δείχνοντας ότι η εμπειρία του ίσως δεν ήταν αυτή που περίμενε ή ότι το «παρασκήνιο» των ριάλιτι είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζεται.

Γιατί η δήλωση αυτή προκαλεί αντιδράσεις

Τέτοιες αποκαλύψεις ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το αν τα ριάλιτι στην ελληνική τηλεόραση είναι όντως προϊόντα οντισιόν ή αν οι παίκτες είναι «επιλεγμένοι» από πριν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους ρόλους και νούμερα τηλεθέασης.

