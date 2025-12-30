Με νέα τρέιλερ και εισαγωγικές κάρτες, το Survivor 2026 συνεχίζει να αποκαλύπτει σταδιακά τους 24 παίκτες που θα ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο. Μέχρι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όλοι οι Survivors θα έχουν περάσει από τις οθόνες, με τον ΣΚΑΪ να ετοιμάζει τότε το ολοκληρωμένο τρέιλερ λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα.

Το αγαπημένο ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00, με παρουσιαστή τον Γιώργος Λιανός και με μια βασική αλλαγή που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις: οι παίκτες χωρίζονται σε Αθηναίους και Επαρχιώτες. Στο πλαίσιο αυτό, «κλειδώνει» σταδιακά και η εξάδα της ομάδας των Αθηναίων.

Η επόμενη τριάδα των Survivors της Αθήνας

Μετά τους πρώτους παίκτες που αποκαλύφθηκαν, ακόμη τρία πρόσωπα εντάσσονται στην ομάδα των Αθηναίων, φέρνοντας διαφορετικές δυναμικές, έντονο ανταγωνισμό και ξεκάθαρες προσωπικότητες.

Γιώργος Καραϊσαλίδης – 27 ετών, Χαλάνδρι

Με έντονη ενέργεια και πειθαρχία, παθιάζεται με ό,τι κάνει. Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τα τελευταία επτά χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του modeling, με συμμετοχές σε φωτογραφίσεις, διαφημιστικά projects και επιδείξεις μόδας.

Παράλληλα, έχει έντονο αθλητικό υπόβαθρο, καθώς ασχολήθηκε σε επίπεδο πρωταθλητισμού με το καράτε, κατακτώντας πλήθος μεταλλίων, ανάμεσά τους τέσσερα πανελλήνια και ένα παγκόσμιο. Δηλώνει λάτρης της ταχύτητας, των αυτοκινήτων και των μηχανών, στοιχεία που προσπαθεί να μεταφέρει και στα video που δημιουργεί στις βόλτες του.

Βασιλική Μουντή – 24 ετών, Μαρούσι

Πείσμα, ευθύτητα και δυναμισμός είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Εργάζεται ως γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια, αναλαμβάνοντας personal training, ενώ η καθημερινότητά της περιστρέφεται γύρω από την πειθαρχία, τη δύναμη και τα όρια του σώματος.

Η σχέση της με τον αθλητισμό την έχει μάθει να αντέχει, να μην εγκαταλείπει και να διατηρεί τον έλεγχο σε συνθήκες πίεσης. Ο ανταγωνισμός δεν της είναι άγνωστος, ωστόσο – όπως η ίδια αφήνει να εννοηθεί – αυτό που μπορεί να τη δυσκολέψει περισσότερο είναι οι άνθρωποι χωρίς ουσία.

Ελισάβετ Σεκερτζή – 30 ετών, Σπάτα

Δυναμική και αποφασιστική, ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει, κάτι που συχνά την κάνει να φαίνεται ανταγωνιστική στα μάτια των άλλων. Έχει σπουδάσει τεχνίτρια νυχιών και διατηρεί δύο κέντρα αισθητικής.

Η καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους, μέσα από το επάγγελμά της, την έχει βοηθήσει να διαχειρίζεται διαφορετικούς χαρακτήρες και απαιτήσεις. Φροντίζει συστηματικά τη φυσική της κατάσταση με προπονήσεις crossfit και όργανα, ενώ δηλώνει περήφανη για την αρμενική καταγωγή της.

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα

Με τις αποκαλύψεις να συνεχίζονται και τις ομάδες να παίρνουν σιγά-σιγά μορφή, το Survivor 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι νέοι παίκτες της ομάδας των Αθηναίων δείχνουν έτοιμοι να δοκιμάσουν τα όριά τους, τόσο στους στίβους μάχης όσο και στη συμβίωση, σε έναν κύκλο που υπόσχεται ένταση, στρατηγική και ανατροπές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

