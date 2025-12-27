Φως στο Τούνελ: Έκτακτη επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη μέσα στις γιορτές

Εκτάκτως επιστρέφει στη μικρή οθόνη η Αγγελική Νικολούλη, με νέο επεισόδιο της εκπομπής Φως στο Τούνελ, μέσα στην εορταστική περίοδο.

Η έμπειρη δημοσιογράφος και η ομάδα της επανέρχονται λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου το 2022, μια υπόθεση που επανήλθε στο προσκήνιο και προκαλεί έντονο δημόσιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το «Τούνελ» θα πιάσει ξανά το νήμα της εξιχνίασης, παρουσιάζοντας στοιχεία, μαρτυρίες και το παρασκήνιο που οδήγησε στη νέα τροπή της υπόθεσης.

Η έκτακτη εκπομπή θα μεταδοθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 23:10, από τη συχνότητα του MEGA. Πρόκειται για την τελευταία εμφάνιση της Αγγελικής Νικολούλη για το 2025, με τη δημοσιογράφο να ανανεώνει το τηλεοπτικό ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα χρονιά.

Την επιστροφή της ανακοίνωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, ενημερώνοντας το κοινό ότι το «Φως στο Τούνελ» ανάβει ξανά εκτάκτως, προκειμένου να ρίξει φως σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των ημερών.

