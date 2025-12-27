# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη μέσα στις γιορτές

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 13 άτομα
Φως στο Τούνελ: Έκτακτη επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη μέσα στις γιορτές

Εκτάκτως επιστρέφει στη μικρή οθόνη η Αγγελική Νικολούλη, με νέο επεισόδιο της εκπομπής Φως στο Τούνελ, μέσα στην εορταστική περίοδο.

Η έμπειρη δημοσιογράφος και η ομάδα της επανέρχονται λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου το 2022, μια υπόθεση που επανήλθε στο προσκήνιο και προκαλεί έντονο δημόσιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το «Τούνελ» θα πιάσει ξανά το νήμα της εξιχνίασης, παρουσιάζοντας στοιχεία, μαρτυρίες και το παρασκήνιο που οδήγησε στη νέα τροπή της υπόθεσης.

Η έκτακτη εκπομπή θα μεταδοθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 23:10, από τη συχνότητα του MEGA. Πρόκειται για την τελευταία εμφάνιση της Αγγελικής Νικολούλη για το 2025, με τη δημοσιογράφο να ανανεώνει το τηλεοπτικό ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα χρονιά.

Την επιστροφή της ανακοίνωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, ενημερώνοντας το κοινό ότι το «Φως στο Τούνελ» ανάβει ξανά εκτάκτως, προκειμένου να ρίξει φως σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των ημερών.

Διαβάστε ακόμα: Home Alone 2: Πόσο θα κόστιζε σήμερα η πολυτελής διαμονή του Κέβιν στο Plaza

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Νεκρός ο έμπειρος ορειβάτης Θανάσης Κολοτούρος από την Ηλεία και 3 φίλοι του
Κοινωνία

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Νεκρός ο έμπειρος ορειβάτης Θανάσης Κολοτούρος από την Ηλεία και 3 φίλοι του

Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες
Κοινωνία

Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

Χρόνιος πόνος: Γιατί δεν είναι απλό σύμπτωμα αλλά νόσος – Το μήνυμα των ειδικών και η ανάγκη εθνικής στρατηγικής
Υγεία

Χρόνιος πόνος: Γιατί δεν είναι απλό σύμπτωμα αλλά νόσος – Το μήνυμα των ειδικών και η ανάγκη εθνικής στρατηγικής

Αν γεννηθήκατε αυτούς τους 3 μήνες, το 2025 σας δοκίμασε – Το 2026 φέρνει ανατροπή και «ανταμοιβή»
Ζώδια - Προβλέψεις

Αν γεννηθήκατε αυτούς τους 3 μήνες, το 2025 σας δοκίμασε – Το 2026 φέρνει ανατροπή και «ανταμοιβή»

Δολοφονία στο Κολωνάκι: Πώς οδηγήθηκαν στη σύλληψη του γιου – Αποκαλύψεις από την Νικολούλη
Κοινωνία

Δολοφονία στο Κολωνάκι: Πώς οδηγήθηκαν στη σύλληψη του γιου – Αποκαλύψεις από την Νικολούλη