Τηλεθέαση: Εντυπωσιακά νούμερα για το reunion του Παρά Πέντε

Την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση κατέγραψε το βράδυ της Τρίτης (23/12) το reunion της σειράς Στο Παρά Πέντε, το οποίο προβλήθηκε από το MEGA. Το επετειακό επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» σημείωσε εντυπωσιακά ποσοστά, τερματίζοντας πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.

Συγκεκριμένα, στο γενικό σύνολο το reunion άγγιξε το 41%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Να μ’ Αγαπάς με 24,3% και στην τρίτη τον Άγιος Έρωτας με 19,3%.

Αντίστοιχα σαρωτική ήταν η εικόνα και στο δυναμικό κοινό, όπου το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» κατέγραψε ποσοστό 47%. Ακολούθησαν το «Να μ’ Αγαπάς» με 16,6% και ο «Άγιος Έρωτας» με 12,3%.

Στην υπόλοιπη prime time ζώνη, το τηλεπαιχνίδι Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος στον ANT1 κινήθηκε στο 9,4% στο γενικό κοινό και στο 11,7% στο δυναμικό, ενώ η ταινία Τιτανικός στο STAR συγκέντρωσε μονοψήφια ποσοστά.

Η επιστροφή της εμβληματικής σειράς επιβεβαίωσε τη διαχρονική απήχησή της στο τηλεοπτικό κοινό, αποτελώντας χωρίς αμφιβολία το τηλεοπτικό γεγονός της ημέρας και αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε μεγάλη απόσταση.

