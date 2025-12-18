Για πρώτη φορά μιλά δημόσια ο 21χρονος τραγουδιστής, λίγες ώρες πριν προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου καλλιτέχνη. Ο νεαρός περιγράφει τη δύσκολη ψυχολογική διαδρομή που προηγήθηκε της απόφασής του, τονίζοντας πως μοναδικός του στόχος είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», ο 21χρονος ανέφερε πως χρειάστηκε χρόνος και εσωτερική δύναμη για να μιλήσει ανοιχτά για όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε.

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, πιστεύοντας ότι είχα μία καλή ευκαιρία, και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη να προχωρήσω παρακάτω», δήλωσε.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για κατανόηση και σεβασμό:

«Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό, γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων».

Στην εισαγγελία με τον δικηγόρο του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 21χρονος αναμένεται να προσέλθει σήμερα στην εισαγγελία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να καταθέσει επίσημη καταγγελία κατά του πασίγνωστου τραγουδιστή.

Τι φέρεται να συνέβη – το χρονικό της υπόθεσης

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να ξεκινούν στις 21 Μαρτίου 2025, όταν ο 21χρονος ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, προκειμένου να βρεθεί δίπλα στον γνωστό καλλιτέχνη σε μεγάλη μουσική σκηνή.

Μετά από πρόβα, ο πασίγνωστος τραγουδιστής φέρεται να κάλεσε τον 21χρονο στο καμαρίνι του, όπου –σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ– του προσφέρθηκαν ναρκωτικές ουσίες και έγινε προσπάθεια να τον πείσει να συνευρεθούν ερωτικά. Ο 21χρονος, όπως υποστηρίζει, αρνήθηκε και αποχώρησε.

Στη συνέχεια, για διάστημα περίπου ενάμιση μήνα, φέρεται να δεχόταν μηνύματα μέσω εφαρμογής viber, τα οποία διαγράφονταν, με τον τραγουδιστή –σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται– να ασκεί πίεση, συνδέοντας την επαγγελματική εξέλιξη με προσωπικές απαιτήσεις.

Η υπόθεση στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με ισχυρή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Την ίδια ώρα, ο 21χρονος δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει, επισημαίνοντας ότι η επιλογή του να μιλήσει δημόσια δεν ήταν εύκολη, αλλά αναγκαία.

