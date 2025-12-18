Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι καταγγελίες του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου για επίθεση που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά σε μπαρ στο Στρασβούργο, με τον Γιώργο Λιάγκα να εξαπολύει σφοδρή δημόσια κριτική μέσα από την εκπομπή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν –όπως υποστηρίζει– ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά και στη συνέχεια τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

«Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί»

Ο Γιώργος Λιάγκας χαρακτήρισε το περιστατικό «αναμενόμενο», τονίζοντας πως η συμπεριφορά του ευρωβουλευτή είχε δώσει στο παρελθόν δείγματα έντασης.

«Πάμε στον Νίκο Παππά, αυτό το καλόπαιδο, που νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή να συνέβαινε αυτό που συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην απουσία ανάληψης ευθύνης, επισημαίνοντας πως η δικαιολόγηση μιας λανθασμένης πράξης επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα του δράστη.

«Όταν κάνεις ένα λάθος δεν υπάρχει αλλά. Η μα…κία είναι μα…κία. Ο τραμπουκισμός είναι τραμπουκισμός. Όταν λες “αλλά”, δείχνεις ότι ο εγωισμός σου είναι μεγαλύτερος από τη μα…κία σου».

Αναφορές και στον Στέφανο Κασσελάκη

Ο παρουσιαστής δεν παρέλειψε να συνδέσει το περιστατικό με τις πολιτικές επιλογές του Στέφανου Κασσελάκη, ασκώντας κριτική για το πρόσωπο που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει το κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Αυτές να τα λούζεται ο κύριος Κασσελάκης που ήρθε να σώσει την Ελλάδα. Αυτές ήταν οι επιλογές του», ανέφερε, κάνοντας λόγο για έναν «πολιτικό έρωτα» που, όπως σχολίασε σκωπτικά, κατέληξε σε επεισόδιο βίας.

Τι καταγγέλλει ο Νίκος Γιαννόπουλος

Ο δημοσιογράφος, μιλώντας στο Action 24, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το περιστατικό, λέγοντας πως αιφνιδιάστηκε από την επίθεση.

«Γύρισα να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος. Όταν περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, ένιωσα δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και έπεσα κάτω».

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά, ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα, τονίζοντας πως δεν θέλει καμία περαιτέρω επαφή με τον ευρωβουλευτή.

«Ο άνθρωπος αποδείχτηκε επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει την οργή του».

«Προφανώς χρήζεις θεραπείας»

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε με ακόμη πιο σκληρή τοποθέτηση, συγκρίνοντας τη συμπεριφορά του Νίκου Παππά με μοτίβα βίαιης άρνησης ευθύνης.

«Προφανώς χρήζεις θεραπείας αν δεν μπορείς να ελέγξεις τα νεύρα σου. Είναι δυνατόν να δέρνεις και να είσαι πολιτικός; Πού είμαστε; Σε αρένα;»

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό και δημοσιογραφικό σάλο, ενώ αναμένονται εξελίξεις τόσο σε νομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Οι καταγγελίες, οι δημόσιες τοποθετήσεις και η ένταση της αντιπαράθεσης κρατούν την υπόθεση στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Διαβάστε ακόμα: Η Γη της Ελιάς: Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια. Η αρχή του τέλους του Δημοσθένη