Ένταση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (14/12/2025) στην τηλεοπτική εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η συζήτηση με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» να αποχωρήσει πρόωρα από τον διάλογο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση του «Φραπέ», ωστόσο η συζήτηση γρήγορα πήρε διαφορετική τροπή, όταν τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειές της μετά τις απειλές που έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε από τον Γιώργο Ξυλούρη. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών οδήγησαν σε κλιμάκωση της έντασης, με παρεμβάσεις και από την παρουσιάστρια της εκπομπής, Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους.

Ο επίμαχος διάλογος:

Σωτήρης Μπολάκης: Γιατί δεν πήγατε στο τμήμα εκείνη την ώρα επ’ αυτοφώρω;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να φύγω εννοείτε από την εξεταστική και να πάω στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος, αυτή την απορία έχετε;

Σωτήρης Μπολάκης: Ναι αυτό λέω, γιατί φτάσατε μετά τα μεσάνυχτα, να παίρνετε τηλέφωνο το 100 και μου κάνει εντύπωση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, Σωτήρη μου επειδή πάντα τέτοιες απορίες έχεις, άκου να δεις. Όταν γίνεται αυτόφωρο αδίκημα μπροστά σε αστυνομικούς, και μιλάμε για τους αστυνομικούς της Βουλής, ήταν υποχρεωμένοι πρώτα από όλα αυτοί να τον συλλάβουν. Στη συνέχεια ξεκίνησε η εξεταστική και το έθεσα αμέσως στην εξεταστική, που ήτανε επίσης αρμόδια να τον συλλάβει. Άρα δεν είναι ότι εγώ κάτι δεν έκανα, και μην αναπαράγετε την κακοποίηση προς τις καταγγέλλουσες, κάθε φορά που τους λένε “γιατί δεν έκανες αυτό”, “γιατί δεν έκανες εκείνο”.

Σωτήρης Μπολάκης: Έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου, έλεος. Είναι μια απορία, τελικά καταλήξατε να πάτε σε τμήμα για να κάνετε μήνυση. Μπορούσατε να πάτε να πάτε να κάνετε τη μήνυση και να απαιτήσετε το αυτόφωρο. Εδώ είναι…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με κοροϊδεύεις; Με κοροϊδεύεις; Έκανα τα πάντα, ήμουνα εκεί, το κατήγγειλα αμέσως.

Σωτήρης Μπολάκης: Εγώ κοροϊδεύω; Θα μου λέτε ότι κάνω ερωτήσεις οι οποίες είναι εις βάρος θυμάτων; Μα είναι δυνατόν;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κι όμως, απαντήθηκε τώρα αυτό, απαντήθηκε.

Σωτήρης Μπολάκης: Είναι δυνατόν;

Σωτήρης Μπολάκης: Είναι κακό που μπαίνουμε εμείς οι δύο σε αυτή τη διαδικασία. Σας το λέω πολύ ειλικρινώς γιατί στρέφεται η συζήτηση αλλού. Η συζήτηση θα ήτανε, ο Ξυλούρης να είναι στο αυτόφωρο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να απαντήσω Σίσσυ;

Σίσσυ Χρηστίδου: Βεβαίως.

Σωτήρης Μπολάκης: Θα λέγαμε μπράβο στην ελληνική Αστυνομία, αλλά το αποτέλεσμα είναι άλλο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να απαντήσω Σίσσυ;

Σωτήρης Μπολάκης: Ναι αλλά μην προσβάλλετε κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι εσύ μην προσβάλλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Σωτήρη μου, είναι άθλιο αυτό που κάνεις!

Σωτήρης Μπολάκης: Τα εύλογα ερωτήματα, τα έχει όλος ο κόσμος κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε παρακαλώ Σωτήρη μου.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, ας μην κάνουμε προσωπικές επιθέσεις τώρα, ούτε και για τον έναν ούτε και για τον άλλον.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συγγνώμη έκανα εγώ προσωπική επίθεση;

Σίσσυ Χρηστίδου: Όχι, όχι, λέω για το “άθλιο”, στο λέω, ο φίλος μας ο κόσμος χαρακτηρίζουμε… ας μην χαρακτηρίζουμε, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Δεν ξέρω το όριο του καθενός.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σίσσυ μου γι’ αυτό με πήρατε; Αλήθεια;

Σωτήρης Μπολάκης: Προσέβαλα εγώ την κυρία Κωνσταντοπούλου;

Σίσσυ Χρηστίδου: Μα σας έχουμε δώσει όλο τον χώρο, τώρα δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ένταση.

Μετά την ανταλλαγή έντονων χαρακτηρισμών και την παρέμβαση της παρουσιάστριας, η συζήτηση δεν κατέστη δυνατό να συνεχιστεί σε ήρεμο κλίμα, με αποτέλεσμα η τηλεφωνική σύνδεση να ολοκληρωθεί μέσα σε εμφανώς τεταμένη ατμόσφαιρα.

Η στιγμή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια, καθώς ανέδειξε τόσο τη φόρτιση γύρω από την υπόθεση όσο και τη δυσκολία διατήρησης ισορροπίας σε ζωντανές πολιτικές συζητήσεις.

Διαβάστε ακόμα: GNTM: Ποιος κέρδισε τη «μάχη» για την οκτάδα