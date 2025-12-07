# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αλέξης Παπαχελάς: Δημοσιοποιεί τη μάχη του με τον καρκίνο του προστάτη

Ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς αποκάλυψε δημόσια ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, μέσα από προσωπικό κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή της Κυριακής.

Στο άρθρο του με τίτλο «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό», περιγράφει την πρώτη στιγμή της διάγνωσης, μιλώντας ανοιχτά για το άγχος και την αιφνίδια ψυχική πίεση που βίωσε όταν ενημερώθηκε. Όπως σημειώνει, το νέο τον αιφνιδίασε, αλλά ταυτόχρονα του φάνηκε οικείο — ίσως επειδή αρκετοί από τον κύκλο του έχουν περάσει παρόμοια εμπειρία.

Ο ίδιος μεταφέρει ότι η πρώτη συζήτηση μετά τη διάγνωση κινήθηκε γύρω από τις ιατρικές στατιστικές, τις καθησυχαστικές φράσεις «δεν μασάμε» και τη γνώριμη προσπάθεια κανονικοποίησης μίας τέτοιας είδησης. Αναφέρει επίσης πως το γεγονός ότι πολλοί συνομήλικοι φίλοι του αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια, κάνει τον καρκίνο να μοιάζει σχεδόν σαν μια «σιωπηλή επιδημία», ακόμη κι αν οι γιατροί επιμένουν ότι τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει δραματικά με την πάροδο των χρόνων.

Ο Παπαχελάς σημειώνει ότι σπάνια γράφει για προσωπικά ζητήματα, καθώς θεωρεί πως δεν αφορούν ευρύτερα τον κόσμο και συχνά γίνονται πεδίο σκληρής κριτικής στα κοινωνικά δίκτυα. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά — όπως είχε κάνει και στην περίοδο του κορονοϊού — όχι για να συγκινήσει, αλλά για να σπάσει ένα ταμπού, ώστε όσοι έρχονται αντιμέτωποι με τη διάγνωση να μην αισθάνονται μόνοι και φοβισμένοι.

Όπως τονίζει, σε μια εποχή όπου η ιατρική εξελίσσεται συνεχώς, ο καρκίνος του προστάτη δεν πρέπει να αποτελεί θέμα σιωπής.

