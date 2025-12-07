Η Γη της Ελιάς: Τι θα δούμε από 7 έως 11 Δεκεμβρίου 2025

Από την Κυριακή 07/12 ως και την Πέμπτη 11/12/2025, οι ήρωες οδηγούνται στα άκρα, με μυστικά που αποκαλύπτονται, απειλές που φτάνουν στα άκρα και σχέσεις που δοκιμάζονται όσο ποτέ.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 60 — 07/12/2025 (Κυριακή)

Ο Στέφανος ταράζεται βαθιά από τη διαθήκη της Σοφίας και ζητά τη γνώμη του Λυκούργου για το πώς πρέπει να κινηθεί. Η επιστροφή της Βασιλικής στη Μάνη πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η ίδια ξεσπά σε όλους επειδή γνώριζαν για το περιστατικό χωρίς να την ενημερώσουν, στερώντας της την ευκαιρία να στηρίξει τη μικρή Μαλένα.

Την ίδια ώρα η Δάφνη δέχεται νέο εκβιασμό, αυτή τη φορά για 20.000 ευρώ. Η Χριστιάνα εισάγει δεύτερο δικηγόρο στην υπόθεση του Μιχάλη, παρά τη θέλησή του, οδηγώντας τους σε άσχημη σύγκρουση. Ο Λυκούργος αρνείται να συνεργαστεί με άλλους και παραιτείται.

Ο Αντώνης καθαιρεί τον Δημοσθένη και ανεβάζει την Αμαλία, ενώ μια επίσκεψη της Αριάδνης στο σπίτι του Κωνσταντίνου — με κλειδιά από την Ισμήνη — προκαλεί έκρηξη και μετακόμιση. Η κατάσταση κορυφώνεται όταν η Κούλα ενημερώνει την Ασπασία ότι η επέμβαση του Δημοσθένη απέτυχε και δεν θα ξαναπερπατήσει.

Στο μεταξύ, ο Μιχάλης δέχεται επίθεση στη φυλακή μετά από εντολή της Μαρουσώς, ενώ η Μαλένα μαθαίνει την αλήθεια για τον θάνατο της μητέρας της από την παιδοψυχολόγο.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 61 — 08/12/2025 (Δευτέρα)

Η Αριάδνη αποφασίζει να μείνει με την Ισμήνη αγνοώντας τις ενστάσεις του Κουράκου, ο οποίος αδυνατεί να την μεταπείσει. Ο Στέφανος προσπαθεί να στηρίξει τη Μαλένα, όμως η συνάντηση της μικρής με τη Στελλίτσα στην οικία Βασιλικής καταλήγει σε σύγκρουση.

Ο Μανώλης ακούει στην τηλεόραση μια υπόθεση κακοποίησης και δεν έχει πρόθεση να την αφήσει να περάσει — με καταστροφικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η Δάφνη αποκαλύπτει στη Χριστιάνα την αλήθεια για το παρελθόν της, ζητώντας βοήθεια ώστε να φύγει με το παιδί από την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, ο Πότης φλερτάρει τρυφερά αλλά άχαρα την Ασπασία, προκαλώντας γέλιο σε Λυκούργο και Άννα. Στο μεταξύ, ο Παρασκευάς και η Φρύνη προσπαθούν να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο, ενώ αλλού ο Μανώλης εισβάλλει στο σπίτι κάποιου και σκορπίζει θάνατο.

Η Αλεξάνδρα παρατηρεί περίεργο σημάδι στο σώμα της Χριστιάνας, ανοίγοντας την πόρτα σε αποκαλύψεις που η οικογένεια δεν είναι έτοιμη να δεχτεί.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 62 — 09/12/2025 (Τρίτη)

Η Χριστιάνα αποφασίζει να προστατέψει τη Δάφνη και ζητά βοήθεια από τον Αντώνη για να εντοπίσουν τον εκβιαστή. Ο Μιχάλης αρνείται να τη δεχτεί στο επισκεπτήριο, παρά τις προσπάθειες της Ερωφίλης να τους φέρει κοντά.

Η Ασπασία προσπαθεί να αποτρέψει την κόρη της από το ταξίδι σε βουδιστικό μοναστήρι, ενώ η αστυνομία ερευνά το σπίτι του Τσιρλικάκη. Η Μαρουσώ «φυτεύει» στοιχεία που τον ενοχοποιούν, ανοίγοντας δρόμο για την αθώωση του Μιχάλη.

Ο Λυκούργος και η Χάιδω περνούν μια τρυφερή βραδιά, όμως η επόμενη μέρα φέρνει ρήξη όταν εκείνη μαθαίνει το μυστικό που της κρατούσε. Παράλληλα, ο Στέφανος μετακομίζει στη Βασιλική με τις κόρες τους ώστε να λειτουργήσουν ξανά ως οικογένεια, όμως η αντίδραση του Στάθη παγώνει τη στιγμή.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 63–64 — 10/12/2025 (Τετάρτη)

Ο Στέφανος και η Βασιλική επανενώνονται και μοιράζονται το νέο μόνο με Μαλένα και Στελλίτσα. Η Μαρουσώ κατασκευάζει στοιχεία για να αθωωθεί ο Μιχάλης, ενώ η Χριστιάνα της λέει ότι όλα τελείωσαν — κάτι που η Δάφνη δεν αποδέχεται χωρίς εξηγήσεις.

Η Αριάδνη μένει με την Ισμήνη και η σχέση τους δοκιμάζεται έντονα, ενώ η Αλεξάνδρα ανακοινώνει ότι ο Ορέστης έρχεται σύντομα από Ιταλία. Ο Στέφανος αποφασίζει να ανανεώσει την πρόταση γάμου με έναν πρωτότυπο τρόπο, στον οποίο συμμετέχουν και η Μαλένα και η Στελλίτσα.

Παράλληλα όμως, η σύγκρουση Αντώνη–Παυλή φουντώνει.

Ο Αντώνης στήνει παγίδα στον Παυλή, τον εκθέτει στο λατομείο και στην Αλεξάνδρα, με αποτέλεσμα ο Παυλής να παραιτηθεί γεμάτος τύψεις.

Ο Μιχάλης ακούει από τον Λυκούργο ότι η αποφυλάκισή του είναι ζήτημα ημερών, ενώ η Μαρουσώ προσπαθεί να παγιδεύσει τον serial killer. Η Βασιλική παραλαμβάνει μπομπονιέρες, αλλά αγωνιά για το αν θα σταθούν δίπλα της ο Στάθης και η Χάιδω στον γάμο. Στην άλλη πλευρά, ο Πότης πληγώνεται όταν η Άννα του εξομολογείται πως έχει αισθήματα για τον Ρούσσο.

Η ένταση κορυφώνεται όταν:

Ο Δημοσθένης ομολογεί τον φόνο του Κίμωνα, με την Ασπασία να ακούει τα πάντα από τον κοριό — μια αποκάλυψη που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

