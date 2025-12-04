Το Ισραήλ μένει στη Eurovision 2026 – Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία αποχωρούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Παρά τις εντάσεις, τις καταγγελίες και τις προειδοποιήσεις για μποϊκοτάζ, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση αποφάσισε να διατηρήσει το Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision 2026. Η απόφαση προήλθε μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (04.12.2025) στη Γενεύη, όπου τα μέλη συζήτησαν νέους κανονισμούς για τον τρόπο προώθησης συμμετοχών, με αφορμή τις καταγγελίες ότι η περσινή κάλυψη και στήριξη της ισραηλινής συμμετοχής ήταν δυσανάλογη.

Η ψηφοφορία έδειξε καθαρά προς τα πού γύρισε η πλάστιγγα: 738 υπέρ της παραμονής, 264 κατά και 120 αποχές. Παρά τα αιτήματα αρκετών κρατών για μυστική ψηφοφορία και ειδική απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ, η EBU έκλεισε τη συζήτηση χωρίς δεύτερη διαδικασία. Όπως αναφέρει το Eurovisionfun, «το Ισραήλ θα διαγωνιστεί κανονικά το 2026».

Και κάπου εδώ ξεκινά η μεγάλη ρωγμή.

Οι πρώτες χώρες που αποχωρούν

Η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Ισπανία, Ολλανδία και Ιρλανδία αποσύρονται από την Eurovision 2026, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποδέχονται την παρουσία του Ισραήλ, με τη Σλοβενία να δηλώνει επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει ούτε καν θα μεταδώσει το διαγωνισμό.

Η στάση τους δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είχαν προειδοποιήσει ότι θα αποχωρήσουν εάν η EBU κρατήσει το Ισραήλ — και το έκαναν.

Το RTVE ανακοίνωσε πως η Ισπανία δεν θα μεταδώσει καν τον τελικό ή τους ημιτελικούς του 2026, υπογραμμίζοντας όσα θεωρεί πολιτική εκμετάλλευση του διαγωνισμού από το Ισραήλ. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ανεπαρκή μέτρα» και «σοβαρές αμφιβολίες για τη διατήρηση της ουδετερότητας».

Από την πλευρά τους, Ολλανδία και Ιρλανδία κατέθεσαν δημόσια πως η συμμετοχή του Ισραήλ δεν συμβαδίζει με τις αξίες των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών τους, ενώ το RTÉ τόνισε ότι η συνέχιση της παρουσίας του Ισραήλ στο διαγωνισμό είναι ασύμβατη με την εικόνα ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Μια απόφαση που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί «ουδέτερη»

Εδώ είναι που εμφανίζεται το πραγματικό ρήγμα: η Eurovision επί δεκαετίες διαφημίζεται ως χώρος πολιτισμού, μουσικής και ουδετερότητας. Όμως, όταν οι συμμετέχοντες αποχωρούν, όταν γίνεται λόγος για πολιτική επιρροή στον διαγωνισμό και όταν η EBU απορρίπτει αιτήματα μυστικής ψηφοφορίας και αναστολής για ένα χρόνο, η «ουδετερότητα» αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με θεωρία παρά με πράξη.

Η πρόεδρος της EBU Δελφίν Ερνότε Κούντσι δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «προστατεύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη» του θεσμού. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει έναν διαγωνισμό που μπαίνει σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φάσεις του. Και όσο κι αν η EBU θέλει να προχωρήσει σαν να μην υπάρχει πρόβλημα, το γεγονός πως τρεις μεγάλες χώρες αποχωρούν ήδη — και άλλες συζητούν να ακολουθήσουν — αφήνει πίσω του ένα μήνυμα που δύσκολα αγνοείται.

Μπορεί να παραμείνει η Eurovision «χώρος ενότητας», όταν η Ευρώπη διχάζεται τόσο ανοικτά μπροστά της;

Αυτό μάλλον θα το δούμε στη Βιέννη, όπου το show θα γίνει — αλλά όχι με όλους.

Και ίσως, όχι με την ίδια λάμψη.

