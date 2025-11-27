Ισχυρό μήνυμα από την Ισπανία: Αποσύρεται από τη Eurovision λόγω της παρουσίας του Ισραήλ

Την πιο σκληρή στάση που έχει λάβει μέχρι σήμερα απέναντι στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού υιοθετεί η Ισπανία, ανακοινώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στη φετινή Eurovision στη Βιέννη όσο το Ισραήλ παραμένει εντός του θεσμού. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE επιβεβαίωσε επίσημα την απόφαση τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, κλείνοντας οριστικά το ενδεχόμενο ανάκλησης.

Ο πρόεδρος της RTVE, José Pablo López, υπήρξε απολύτως κατηγορηματικός: «Όσο το Ισραήλ συμμετέχει, η Ισπανία δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή». Η νέα αυτή τοποθέτηση έρχεται σε συνέχεια της αρχικής προειδοποίησης που είχε κάνει ήδη από τον Σεπτέμβριο, με αφορμή τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Γάζα, τις οποίες χαρακτήρισε παράγοντα «βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης».

Βαρύνουσα αποχώρηση από μία Big 5 χώρα

Η σημασία της απόφασης είναι μεγάλη, καθώς η Ισπανία αποτελεί μία από τις λεγόμενες Big 5 χώρες — μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. Οι χώρες αυτές χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τον διαγωνισμό και έχουν εξασφαλισμένη θέση στον τελικό. Το γεγονός ότι μια χώρα αυτού του βεληνεκούς αποχωρεί, δημιουργεί ισχυρό προηγούμενο και εντείνει τις πολιτικές αναταράξεις γύρω από τη διοργάνωση.

Ο López κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ για «πολιτική εργαλειοποίηση» του διαγωνισμού, επισημαίνοντας πως παρόμοιες πρακτικές από άλλη χώρα θα είχαν οδηγήσει σε προσωρινό αποκλεισμό. Παράλληλα, τόνισε ότι τα ερωτήματα για θεσμική διαφάνεια δεν έχουν απαντηθεί.

Η αντίδραση της EBU και οι πιέσεις της Ισπανίας

Ο πρόεδρος της RTVE αποκάλυψε επίσης πως έλαβε επιστολή από τον γενικό διευθυντή της EBU, Νόελ Κάραν, στην οποία αναγνωρίζεται ότι η ισπανική πίεση συνέβαλε στη λήψη νέων μέτρων κατά των κυβερνητικών παρεμβάσεων και της χειραγώγησης ψήφων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά «δεν αρκούν» και δεν διασφαλίζουν πως δεν θα επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Κλιμακούμενη κρίση – μετά τη Σλοβενία, η Ισπανία

Η απόφαση της Μαδρίτης έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Σλοβενίας από τη Eurovision του 2026, επίσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Οι εξελίξεις δημιουργούν πλέον αλυσιδωτές αντιδράσεις και φέρνουν την EBU αντιμέτωπη με μια από τις πιο πολιτικά φορτισμένες περιόδους στην ιστορία του θεσμού.

Η Ισπανία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές και διασφαλίσεις σχετικά με την παρουσία του Ισραήλ και το πλαίσιο λειτουργίας του διαγωνισμού.

