Το Netflix «γονάτισε» στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things – Χιλιάδες χρήστες εκτός πλατφόρμας

Αναστάτωση προκάλεσε η πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», καθώς η τεράστια ζήτηση οδήγησε σε προσωρινή κατάρρευση μέρους της πλατφόρμας του Netflix. Μόλις λίγα λεπτά μετά τη διάθεση των νέων επεισοδίων, χιλιάδες συνδρομητές ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν ή να προβάλλουν το υλικό στις τηλεοράσεις τους.

Σε δήλωσή του στο Reuters, το Netflix επιβεβαίωσε το τεχνικό πρόβλημα:

«Μερικοί χρήστες αντιμετώπισαν προσωρινό ζήτημα στη ροή μέσω τηλεοράσεων, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους εντός πέντε λεπτών».

Δεν είναι η πρώτη φορά

Σύμφωνα με τον Guardian, η πλατφόρμα έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με παρόμοιες δυσκολίες σε περιπτώσεις μεγάλου ταυτόχρονου ενδιαφέροντος, όπως:

τον αγώνα μποξ Mike Tyson – Jake Paul,

το live reunion του «Love is Blind» το 2024,

καθώς και την κυκλοφορία των δύο τελευταίων επεισοδίων της 4ης σεζόν του «Stranger Things» το 2022.

Ο συνδημιουργός της σειράς, Ross Duffer, αποκάλυψε στο Instagram ότι το Netflix είχε προνοήσει αυξάνοντας το διαθέσιμο bandwidth κατά 30%, προκειμένου να αποφύγει κατάρρευση των servers. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον των θεατών φαίνεται πως ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Ρεκόρ ενόψει του φινάλε

Ένα 24ωρο πριν από την πρεμιέρα, όλες οι προηγούμενες σεζόν του «Stranger Things» βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Top 10 του Netflix – επίδοση που συνιστά ιστορικό ρεκόρ για τη σειρά.

Ένα σύμπαν που καθήλωσε το κοινό

Η ιστορία του «Stranger Things», που εκτυλίσσεται στη δεκαετία του ’80, ακολουθεί μια παρέα παιδιών από το Χόκινς της Ιντιάνα, οι ζωές των οποίων αλλάζουν μετά την εμφάνιση ενός κοριτσιού με ψυχοκινητικές δυνάμεις. Η παρουσία της οδηγεί στο άνοιγμα μιας πύλης προς το απόκοσμο Upside Down, φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με έναν σκοτεινό και επικίνδυνο κόσμο.

Το trailer της νέας σεζόν





Διαβάστε ακόμα: Τι διαφήμιζε το πρώτο επίσημο, πληρωμένο τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ