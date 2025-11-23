Μια απροσδόκητα αυστηρή τοποθέτηση έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο επεισόδιο των Knockouts του The Voice, απευθυνόμενος στους διαγωνιζόμενους για τη σκηνική τους στάση και την ενέργεια που βγάζουν επί σκηνής.

Ο γνωστός coach πήρε τον λόγο για να σχολιάσει ένα φαινόμενο που –όπως είπε– παρατηρεί συχνά τα τελευταία χρόνια στους νέους τραγουδιστές: την υπερβολική επιθετικότητα. «Οι άνθρωποι πια θέλουν να γίνονται επιθετικοί. Δηλαδή τσαμπουκαλεμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πολλές φορές η παρουσία των διαγωνιζομένων θυμίζει «αγώνα μποξ» αντί για μουσικό performance.

«Βλέπεις τις γυναίκες πια, τραγουδάνε και κάνουν κινήσεις σαν να πλακώνονται. Δεν υπάρχει θετικός ανταγωνισμός, να θες να γίνεις καλύτερος γιατί εμπνέεσαι από τους άλλους», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι αυτή η νοοτροπία τον ενοχλεί βαθιά.

Στην παρέμβασή του ο Μαζωνάκης κάλεσε τους νέους καλλιτέχνες να αλλάξουν στάση:

«Σαν να θέλετε να αποδείξετε κάτι. Εγώ δεν διαφωνώ ότι το κάνετε με αγάπη. Διαφωνώ στο θέμα της επιθετικότητας. Και επειδή βλέπω ότι υπάρχει επιθετικότητα παντού και βία, μαζευτείτε λίγο. Εμείς οι τραγουδιστές πρέπει να είμαστε πιο πολιτισμένοι σαν άνθρωποι».

Ο coach διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί την κριτική του υπερβολική: «Δεν είναι αυστηρή. Την κάνω και στον εαυτό μου. Αυτό συμβαίνει σαν γεγονός».

Η παρέμβασή του προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι το μήνυμα του Μαζωνάκη έρχεται σε μια εποχή όπου η δημόσια συμπεριφορά και η στάση απέναντι στη βία αποτελούν σταθερά θέματα επικαιρότητας.

Διαβάστε ακόμα: Ξέσπασε ο Λιάγκας κατά του «Happy Day» για τις «φήμες» γύρω από τον Νίκο Οικονομόπουλο: «Κάπου ώπα!»