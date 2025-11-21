Κατερίνα Καινούργιου για τα Miss Universe: Στείλαμε αυτή την κοπέλα, ρεζίλι γίναμε

# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Συζήτηση προκάλεσαν οι δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου σχετικά με τη φετινή ελληνική συμμετοχή στα καλλιστεία Miss Universe, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε η Μαίρη Χατζηπαύλου. Η παρουσιάστρια σχολίασε τον διαγωνισμό μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», εκφράζοντας τον θαυμασμό της για το υψηλό επίπεδο των υποψήφιων από όλο τον κόσμο, αλλά και τη διαφωνία της με την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής.

Όπως είπε, παρακολούθησε ολόκληρο τον διαγωνισμό και εντυπωσιάστηκε από τις διαγωνιζόμενες:
«Γυναίκες από άλλο πλανήτη είναι αυτές; Είναι όλες συγκλονιστικές. Δεν έχω δει πιο ωραίες γυναίκες μαζεμένες», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Μαίρη Χατζηπαύλου, λέγοντας ότι κατά την άποψή της η επιλογή δεν ήταν η κατάλληλη για έναν διεθνή διαγωνισμό τέτοιου επιπέδου.

