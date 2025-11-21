Βάνα Μπάρμπα προς Σοφία Μουτίδου: Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο

Ένα χιουμοριστικό, αλλά και αιχμηρό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στην εκπομπή «Real View», όπου καλεσμένη ήταν η Βάνα Μπάρμπα. Η ηθοποιός δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν άκουσε τη Σοφία Μουτίδου να δηλώνει ανοιχτά πως είναι άθεη, με αφορμή συζήτηση γύρω από τη δημόσια έκφραση πίστης της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

«Α, γιατί Σοφία; Γιατί ρε Σοφία; Θα φύγω σαν τον Αποστόλη, γιατί τα κάνεις αυτά;» είπε η Βάνα Μπάρμπα, αναφερόμενη στο πρόσφατο viral περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος είχε αποχωρήσει αιφνιδιαστικά από τηλεοπτική εκπομπή.

Η Σοφία Μουτίδου, πάντα ατάκα και σχόλιο, απάντησε με χιούμορ: «Φύγετε».

Το περιστατικό καταγράφηκε...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Έρωτας: Οι δραματικές εξελίξεις από 08/12 έως 11/12/2025