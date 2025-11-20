Ένα έντονο περιστατικό στιγμάτισε το επεισόδιο του First Dates το βράδυ της Πέμπτης (20/11), όταν η Ζενεβιέβ Μαζαρί αντέδρασε δημόσια στη συμπεριφορά παίκτη, ο οποίος αντιμετώπισε το ραντεβού περισσότερο ως ευκαιρία για δημιουργία viral περιεχομένου, παρά για ουσιαστική γνωριμία.

Ο Χρυσοβαλάντης, γνωστός από τα social media, μπήκε στο ραντεβού με διάθεση να κάνει εντύπωση, όμως η στάση του ενόχλησε όχι μόνο τη συμπαίκτριά του, Μαρία, που ένιωσε άβολα και εκτεθειμένη, αλλά και τη Ζενεβιέβ, η οποία παρενέβη με τρόπο που σχολιάστηκε.

«Δεν είμαστε εδώ για content»

Κατά την αποχώρηση του ζευγαριού, η παρουσιάστρια ξέσπασε on air, στέλνοντας σαφές μήνυμα:

«Το παιδί πιστεύω ότι δεν έχει ξαναβγεί από το σπίτι του, ούτε σε εστιατόριο ούτε σε ραντεβού. Θέλω όμως να πω κάτι: Το First Dates μπορεί να δημιουργεί στιγμές χαράς, αλλά εδώ δεν είμαστε για το content. Οι TikTokers και οι Youtubers πρέπει να θυμούνται ότι έρχονται επειδή ψάχνουν το άλλο τους μισό. Γιατί εγώ την επόμενη φορά θα νευριάσω. Αστειάκια εδώ μέσα δεν κάνουμε. Ο έρωτας είναι σοβαρή δουλίτσα».

Η αντίδραση της Ζενεβιέβ βρήκε απήχηση στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως η στάση του παίκτη ξεπερνούσε τα όρια ενός τηλεοπτικού ραντεβού.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Έρωτας: Οι δραματικές εξελίξεις από 08/12 έως 11/12/2025