Eurovision 2023: Η Σουηδία με τη Loreen κατέκτησε την πρώτη θέση - 12η η Κύπρος

Η Σουδία με την Loreen και το “Tattoo“, ένα από τα μεγάλα φαβορί, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision, μετά από σχεδόν τέσσερις ώρες θεάματος στην εντυπωσιακή διοργάνωση του Λίβερπουλ, από την φαντασμαγορική Αρένα.

Η Loreen με το «Euphoria», πριν από 11 χρόνια, είχε κερδίσει τον διαγωνισμό και πλέον είναι η δεύτερη ερμηνεύτρια, μετά τον Τζόνι Λόγκαν που έχει δύο νίκες στην Eurovision.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Φινλανδία με τον Käärijä και το «Cha Cha Cha», ενώ την τρίτη το Ισραήλ με το «Unicorn».

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής δόθηκε στο Βέλγιο και το τραγούδι «Because of You».

Η Κύπρος, την οποία εκπροσώπησε ο Andrew Lambrou με το τραγούδι «Break a Broken Heart», έλαβε τη 12η θέση.

Η στιγμή της ανακοίνωσης της κατάταξης των χωρών και οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν.

Loreen becomes only the second artist to win the #Eurovision Song Contest TWICE pic.twitter.com/DxKXqB0t2G