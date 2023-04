J2US: Καβγάς Δέσποινας Βανδής με Εύη Δρούτσα στον αέρα

Εναν έντονο διάλογο είχαν κατά τη διάρκεια του σημερινού επεισοδίου του J2US η διαγωνιζόμενη Εύη Δρούτσα με την τραγουδίστρια και κριτή του σόου του Νίκου Κοκλώνη, Δέσποινα Βανδή, σχετικά με τις αστάθειες - Το σχόλιο της Βανδή προκάλεσε την αντίδραση της Δρούτσα, η οποία και απηύδησε για τα όσα της είπε η τραγουδίστρια

Το Just the 2 of Us με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη επέστρεψε για ακόμη ένα βράδυ και έχει, μεταξύ άλλων, αρκετό «ζουμί» κατά τη διάρκεια του σόου. Τα «φώτα» αυτή τη φορά τράβηξαν πάνω τους η κριτής του δημοφιλούς σόου, Δέσποινα Βανδή, και η διαγωνιζόμενη Εύη Δρούτσα η οποία μαζί με τον παρτενέρ της και ράπερ, Μπο, ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το κομμάτι «Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;» της Κατερίνας Στανίση.

Παρά την εντυπωσιακή ερμηνεία και σκηνική τους παρουσία, εκφράστηκαν κάποια...

