Ο Γιώργος Λιανός ανακατεύει ξανά την τράπουλα στις δύο ομάδες του Survivor All Star. Η ένωση των ομάδων κοντεύει, αφού σε δύο εβδομάδες θα δούμε το πάρτι της ένωσης.

Όμως μέχρι τότε μεσολαβούν ασυλίες και αποχωρήσεις και σε αυτό το θέμα η Μπλε ομάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αφού έχει μείνει με 8 παίκτες. Έτσι στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε ακούμε τον Γιώργο Λιανό να λέει: «Η Μπλε Ομάδα είχε δύο αποβολές δύο πολύ δυνατών παικτών! Θα έχουμε λοιπόν κάποιες μετακινήσεις παίκτών από την Κόκκινη στην Μπλε Ομάδα».

Για τον λόγο αυτό ο Ηλίας Μπόγδανος και η Σταυρούλα Χρυσαειδή θα πάνε στη μπλε ομάδα και η Μελίνα Μεταξά θα πάει στην κόκκινη.

Στις ασυλίες της νέας εβδομάδας του Survivor All Star, στον αυριανό αγώνα θα δούμε τους μπλε νικητές μετά από πολλές ημέρες. Ενώ στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει στο συμβούλιο του νησιού από τους παίκτες της κόκκινης ομάδας, θα υπάρξει ισοψηφία ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Οπότε θα βρεθούν και οι δύο στον τάκο της αποχώρησης.

Στην δεύτερη ασυλία τα πράγματα αλλάζουν και νικητές θα είναι οι κόκκινοι. Από την ψηφοφορία των μπλε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας θα προκύψει και πάλι ... Μαρτίκας, ο οποίος θα καθίσει δίπλα στον Καραγκούνια και τον Κωνσταντινίδη.



Την Μεγάλη Τρίτη θα έχουμε προβολή αγώνα με επάθλου χωρίς αποχώρηση. Και την Μεγάλη Τετάρτη θα δούμε επεισόδιο με best of σκηνές του Survivor All Star.

Μετά από το Πάσχα θα ακολουθήσουν άλλοι τρεις αγώνες ασυλίας. Έτσι θα έχουμε το λιγότερο έξι υποψήφιους για αποχώρηση για πρώτη φορά.

Δείτε το τρέιλερ: