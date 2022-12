Μεγάλος τελικός J2US: Φαντασμαγορικό Πρωτοχρονιάτικο show με Melisses και Δέσποινα Βανδή

Οι Melisses και η Δέσποινα Βανδή δημιουργούν μια συναρπαστική κεφάτη ατμόσφαιρα στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι που έχει οργανώσει ο Νίκος Κοκλώνης για το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Για πρώτη φορά μετά από καιρό το J2US γιορτάζει την αλλαγή του χρόνου μαζί με τους τηλεθεατές.

Το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης φέρνει και το τελευταίο live του J2US που θα αναδείξει το ζευγάρι των νικητών. Σε έναν Μεγάλο Τελικό γεμάτο αγωνία, θέαμα, λάμψη, αλλά και μοναδικούς καλεσμένους. Ο Νίκος Κοκλώνης και η ξεχωριστή παρέα του J2US την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα υποδεχτούν στο stage το μεγαλύτερο ελληνικό μουσικό συγκρότημα, τις MEΛΙSSES και τον σαρωτικό frontman τους, Χρήστο Μάστορα. Μαζί με την one and only Δέσποινα Βανδή, υπόσχονται να βάλουν φωτιά στο γιορτινό live του τελικού.

Το Πρωτοχρονιάτικο πάρτι του J2US έρχεται

